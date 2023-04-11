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На сцену! Новосибирцы выбирают лучший театр города — выдвинуть номинанта может каждый

В городе работает около 30 театров

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Выдвижение номинантов продлится до мая

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Новосибирцы выбирают лучший театр города на «Народной премии НГС» — рассказываем, как принять участие.

Одна из новых номинаций проекта в этом году посвящена театрам. Чтобы выдвинуть на премию театр, который вы любите, нужно зайти на сайт премии и отправить название театра в соответствующую номинацию. В комментариях можно написать, почему вы являетесь преданным зрителем именно этого театра.

После мы отберем 10 театров, которых новосибирцы упомянут чаше всего, и именно они будут участвовать в дальнейшем голосовании. Оно определит лучшего из 10.

По данным 2ГИС, в Новосибирске существует около 30 театров.

Своих кандидатов во всех номинациях вы можете предложить на сайте, перейдя по этим ссылкам:

Ранее мы рассказывали, как представителям малого бизнеса сделать видеозаявку на премию.

Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? У вас есть бизнес с интересной историей создания? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 (961) 845–55–78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

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