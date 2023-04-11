На сцену! Новосибирцы выбирают лучший театр города — выдвинуть номинанта может каждый

Новосибирцы выбирают лучший театр города на «Народной премии НГС» — рассказываем, как принять участие.



Одна из новых номинаций проекта в этом году посвящена театрам. Чтобы выдвинуть на премию театр, который вы любите, нужно зайти на сайт премии и отправить название театра в соответствующую номинацию. В комментариях можно написать, почему вы являетесь преданным зрителем именно этого театра.