«Готовы отдать вместе с брендом»: в Новосибирске выставили на продажу конкурента Fix Price — что говорят владельцы

— Название сети приводит клиентов само за себя, конкурируя в первую очередь с такой сетью, как Fix Price, «Галамарт» и подобными, — указано в объявлении. — На данный момент собственнику интересны другие направления. При входе в бизнес собственник плавно введет вас во все процессы, сопроводит и покажет, как устроена вся деятельность, — указано в объявлении.