«Готовы отдать вместе с брендом»: в Новосибирске выставили на продажу конкурента Fix Price — что говорят владельцы

В Новосибирске выставили на продажу сеть магазинов товаров для дома Fix mag. Готовый бизнес хотят отдать новому владельцу за 20 миллионов рублей.
Объявление о продаже магазинов опубликовали на сайте Avito в середине февраля. По данным продавца, в стоимость бизнеса входят товарный остаток на сумму более 12 миллионов рублей, мебель и оборудование, клиентская база, база поставщиков, штат сотрудников и другое. Новому собственнику также достанется бренд сети магазинов.
— Название сети приводит клиентов само за себя, конкурируя в первую очередь с такой сетью, как Fix Price, «Галамарт» и подобными, — указано в объявлении. — На данный момент собственнику интересны другие направления. При входе в бизнес собственник плавно введет вас во все процессы, сопроводит и покажет, как устроена вся деятельность, — указано в объявлении.
На сайте 2ГИС сообщается, что в Новосибирске находятся два магазина низких цен Fix mag. Филиалы открыты в Кировском и Октябрьском районах города на улицах Никитина и Сибиряков-Гвардейцев. Сетью магазинов управляет компания «Гутпрайс».
По данным «Контур.Фокус», ООО «Гутпрайс» образовали в 2018 году в Новосибирске, директором организации является Алексей Красноженов, учредителем — Нина Красноженова. На конец 2021 года выручка компании составила 20,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,8 миллиона рублей. Алексей Красноженов выступает правообладателем торговой марки Fix mag. Об этом указано на сайте Федерального института промышленной собственности.
НГС связался с директором компании «Гутпрайс» Алексеем Красноженовым с просьбой прокомментировать ситуацию. По словам руководителя организации, в стоимость готового бизнеса входят два работающих магазина Fix mag, а также оборудование для еще двух точек, которые закрыли в период пандемии коронавирусной инфекции.
— Мы не торопимся с продажей бизнеса, но если его купят, то готовы отдать вместе с брендом, — сообщил НГС директор ООО «Гутпрайс» Алексей Красноженов.
Он уточнил, что сеть Fix mag работает в Новосибирске более четырех лет — первый магазин открыли в здании на улице Бориса Богаткова.
В январе 2023 года НГС сообщал о работе сети магазинов товаров для дома Fix mag. Новосибирцы могут купить в магазинах посуду, кухонную утварь, простую бытовую технику, стиральные порошки и
В конце декабря прошлого года в Новосибирске выставили на продажу ресторан авторской кухни «Сытый прайд». Заведение находится в Заельцовском районе города.