Моргенштерн* лишился бизнеса и уехал из страны. Взлеты и падения главного скандалиста российского шоу-бизнеса

Отец-бизнесмен умер от алкоголя, мать лишилась бизнеса

Алишер Валеев* родился в Уфе в 1998 году. Отец (Тагир Валеев) его не воспитывал и жил с другой семьей. Мать Алишера* рассказывала, что Тагира не стало в 2009 году, когда сыну было 11 лет. Сам рэпер говорил, что видел отца всего несколько раз в жизни.



— Хорошо только образ его запомнил: у него был хвостик маленький, квадратное лицо, очки и трубка. Может, я поэтому так люблю курить? Отец был одним из первых мощных бизнесменов в нашем городе. Очень уважаемый и состоятельный человек. Спасибо за гены! Теперь я бизнесмен и гений. У отца было несколько женщин, от каждой — дети. И он как-то между ними тусовался, — рассказывал Алишер*.

