Моргенштерн* лишился бизнеса и уехал из страны. Взлеты и падения главного скандалиста российского шоу-бизнеса

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МОРГЕНШТЕРНОМ АЛИШЕРОМ ТАГИРОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МОРГЕНШТЕРНА АЛИШЕРА ТАГИРОВИЧА.
Мы вынуждены указывать эту плашку в соответствии с российским законодательством. Это связано с тем, что в создании материала принимал участие человек, признанный Минюстом физлицом-иноагентом.
24-летний Моргенштерн* уехал из России после пристального внимания со стороны силовиков и обвинений в пропаганде наркотиков, вышел из ресторанного бизнеса, который вскоре всё равно закрыли санитарные врачи, а теперь продает дом, где жил и снимал свои самые рейтинговые клипы.
MSK1.RU рассказывает, как простой парень из Уфы стал долларовым миллионером (по оценкам Forbes, в 2021 году заработал $ 7,4 млн) и главным скандалистом российского шоу-бизнеса, а потом оказался в изгнании и опале.
Отец-бизнесмен умер от алкоголя, мать лишилась бизнеса
Алишер Валеев* родился в Уфе в 1998 году. Отец (Тагир Валеев) его не воспитывал и жил с другой семьей. Мать Алишера* рассказывала, что Тагира не стало в 2009 году, когда сыну было 11 лет. Сам рэпер говорил, что видел отца всего несколько раз в жизни.
— Хорошо только образ его запомнил: у него был хвостик маленький, квадратное лицо, очки и трубка. Может, я поэтому так люблю курить? Отец был одним из первых мощных бизнесменов в нашем городе. Очень уважаемый и состоятельный человек. Спасибо за гены! Теперь я бизнесмен и гений. У отца было несколько женщин, от каждой — дети. И он как-то между ними тусовался, — рассказывал Алишер*.
Тагир Валеев, как писал Life, был миноритарием «Уралкапиталбанка», руководил уфимской компанией «Экомакссервис», занятой производством и хранением нефтепродуктов и торговлей моторным топливом. Еще одна компания, «Альтаир», где он работал директором, занималась добычей драгоценных металлов.
По данным СПАРК-Интерфакс, Тагиру Валееву принадлежала компания «Ивента», продававшая замороженные продукты (последний отчет за 2002 год, выручка — 1,7 миллиона рублей). Он также был президентом Федерации тяжелой атлетики Республики Башкортостан.
Моргенштерн* рассказывал в одном из интервью, что бизнеса его отец в итоге лишился.
— Однажды он напился, компаньон по бизнесу подсунул ему какие-то бумаги. Тот подписал, не глядя, и всё свое состояние переоформил на компанию. И остался ни с чем, с нулем. И просто спился. Такова история великого бизнесмена.
Подростком он взял фамилию матери — Моргенштерн*, а в одном интервью обмолвился, что у мамы еврейские корни.
Марина Моргенштерн с девяностых годов занималась в Уфе цветочным бизнесом. Как она рассказывала в соцсетях, в 2014-м у помещения, которое она снимала, сменился арендодатель, и она попыталась его выкупить, но безуспешно.
— Появилась возможность выкупить помещение с рассрочкой на 10 лет. Два года судов, нервов, частые отключения электроэнергии, взлом офиса и разбитые детские фото на полу, проигранные суды и уведомление о расторжении договора аренды. Мы всей семьей переехали в Испанию, что было непросто. Я еще не знала тогда, что через полтора года перестану экономить на необходимом, а позже будет закрыта ипотека, и что всё это сделает сын.
Судя по материалам Арбитражного суда, компания Марины Моргенштерн действительно судилась с Министерством земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан за право преимущественного выкупа помещения в 109,1 квадрата на улице Коммунистической, но получила отказ.
В интервью Юрию Дудю (признан в России иностранным агентом) Алишер* сказал, что у мамы «отняли помещение в центре города».
Компания Марины Моргенштерн называлась «Николь», она не ликвидирована и сейчас. В 2014–2015 годах фирма заключила госконтракты на поставку цветов в администрацию Уфы и подведомственные учреждения на 3,1 миллиона рублей.
В 2018 году в Уфе была зарегистрирована еще одна цветочная компания «Николь», ее единственный учредитель — Наталья Моргенштерн, родная сестра Марины. Эта «Николь» заключила уже 28 госконтрактов на поставку цветов на 21 миллион рублей. В интервью нашим коллегам из UFA1.RU Наталья Моргенштерн сообщила, что ведет бизнес совместно с сестрой.
Еще одна компания тети Алишера*, «СП Технология», занимается поставкой кабельной продукции и электротоваров. В 2016–2019 годах она заключила 17 контрактов на 4,1 млн рублей с муниципальными учреждениями и разными компаниями, в том числе с аэропортом Южно-Сахалинска, УФСИН по Тюменской области, детской больницей из Новокузнецка, «Башэнергонефтью».
В последний раз «СП Технология» отчитывалась о финансовых показателях за 2019 год, тогда выручка составила 609 тысяч рублей, убыток — 161 тысяча.
Первые заработки: курьер, автомойка, игра в переходе
На своем канале в Youtube Моргенштерн* рассказывал, что начал зарабатывать в 16 лет:
— Первая моя профессия — курьер, разносил всякие журнальчики и газетки по домам, по подъездам, по квартирам. И получал за это примерно 300 рублей в день.
Курьером Моргенштерн* проработал три дня, еще один день пробыл автомойщиком, а «нашел себя» в переходе — играл на гитаре Цоя и «Сплин», зарабатывая до двух тысяч рублей.
Алишер* дважды пытался получить высшее образование — в педагогическом университете и авиационном техническом, но оба раза был отчислен. Из первого вуза парня выгнали после того как он выложил видео, в котором предложил «ученице» школы, где проходил практику, заняться сексом. Позже он уверял, что это была не школьница, а его совершеннолетняя знакомая.
Успех к Моргенштерну* пришел в 2017 году, когда он запустил проект «#ИзиРеп» на YouTube. В 2018-м рэпер выпустил мини-альбом Hate Me и трек «Вот так», который почти сразу вошел в восьмерку популярных во «Вконтакте».
Дальше были приносящие миллионы просмотров треки «Новый мерин», «Cadillac» и другие, совместные песни с Егором Кридом и Клавой Кокой, альбом «Легендарная пыль» со Славой Марлоу (он собрал больше 20 млн прослушиваний во «Вконтакте» за два дня). В 2020 году артист вошел в 40 самых успешных звезд по версии Forbes с общим доходом за год $ 1,5 млн.
Семейная жизнь длиной в семь месяцев
В 2017 году Моргенштерн* познакомился на вечеринке в Уфе с Диларой Зинатуллиной, ей было 17, ему — 19. Через два года пара рассталась, причиной стало предложение Алишера* жить в открытых отношениях и встречаться с другими, которое его девушка не оценила. Но еще через год Алишер* и Дилара возобновили отношения и 31 августа 2021-го поженились. А уже в апреле 2022-го девушка сообщила о разводе.
— Любовь — это когда ты просто хочешь, чтобы у него всё было хорошо, какие бы между вами ни были конфликты и обиды. Я вот во многом его не понимаю, до сих пор злюсь, до сих пор за многое не простила, но мне кажется, могла бы ради него убить. Не представляю, чтобы кому-то я позволила его обидеть или навредить, — при этом писала она тогда в соцсетях.
Алишер* признавался, что развод произошел из-за его измен.
— У нас разное понимание любви. Но всё равно я мразота. Говорю ей: «Не дай бог, тебя с кем-то увижу. Оба умрете». Я собственник чокнутый, могу трахать кого угодно, а она — никого! Справедливо ли это? Не знаю. Так чувствую. Мне кажется, что мужской секс и женский секс — абсолютно разное.
Сейчас Дилара Зинатуллина — блогерка с 4 млн подписчиков в запрещенной соцсети и начинающая предпринимательница. От брака с Моргенштерном* ей остался бизнес — салон красоты в Москве, открывшийся в конце 2021 года.
— Можете поздравлять — это свершилось. Сегодня я открыла свой собственный салон красоты. Кажется, я слегка опустошила семейный бюджет, но хотелось сделать качественно и с душой — так, чтобы люди приходили в салон не из-за меня, а ради хороших мастеров, удобного расположения и адекватных цен. Запись открыта — можете записываться на ногти, брови и реснички, — писала тогда 21-летняя Дилара.
Маникюр с покрытием гель-лаком в салоне Дилары стоит 3,5 тысячи рублей, создание образа невесты (макияж, прическа и репетиция) — 23 тысячи.
Starhit уточнял, что мастером по маникюру в Dilara Nails & Beauty начала работать мама Дилары Альмира Зинатуллина. Ее же ИП в феврале этого года подало заявку на регистрацию товарного знака Dilara Nails & Beauty.
Отец бывшей жены Моргенштерна* Наиль Зинатуллин окончил Уфимский государственный институт искусств, занимался музыкой и играл в группах. В интернете можно найти архивные объявления, где он предлагал свои услуги «репетитора по игре на гитаре» со стоимостью занятия 800 рублей.
«Опыт репетиторства более 10 лет, всю жизнь связан с музыкой. Поставлю голос, обучу эстрадной игре на гитаре, научу играть любые песни! Берусь обучать с нуля и тех, кто уже знаком с инструментом», — рассказывал он о себе.
Главные скандалы
Эпатажный Моргенштерн* оказался одним из главных скандалистов российского шоу-бизнеса. В 2018 году он заставил всех говорить о себе, когда в клипе «Вот так» сжег 100 тысяч рублей, спросив перед этим у подписчиков, что лучше сделать с деньгами. Вариантов было два — потратить на проституток и превратить в пепел. Подписчики выбрали проституток, но Моргенштерн сделал по-своему.
На премию «МУЗ-ТВ 20/21» он приехал на инвалидной коляске, а потом выбежал на сцену во время награждения Александра Реввы (Артур Пирожков) в номинации «Лучший исполнитель». Моргенштерн* заявил, что главный исполнитель современности — это он, потребовал, чтобы организаторы показали результаты голосования на экране, а когда ведущая церемонии Ксения Собчак отказалась это делать, нецензурно выругался и ушел со сцены.
Еще один скандал был снова косвенно связан с Собчак и стоил рэперу дорого. В интервью журналистке он заявил, что не видит смысла в тратах тех сумм, которые государство выделяет на празднование Дня Победы.
— Я вообще не понимаю вот этого вот праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад. И до сих пор из года в год тратятся на это миллионы, это празднуют. Всем что-то пытаются… скрепы, может, какие-то, я не понимаю. Блин, наверное, гордиться просто нечем, — сказал он.
Разразился скандал. Сам Алишер* сказал, что в интервью вошла не вся фраза, но было поздно. Организация «Ветераны России» призвала лишить артиста российского гражданства, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками в соцсетях, на Моргенштерна завели административное дело о пропаганде наркотиков из-за татуировки, похожей на коноплю.
Вскоре после этого Моргенштерн* уехал из России в Дубай, затем ненадолго вернулся и снова улетел.
Сколько и на чем зарабатывает Моргенштерн*
Основной доход Моргенштерну* приносит музыка. Например, за двойной альбом Million Dollar: Happiness/Business в 2022 году он в качестве предоплаты получил $ 2 млн от лейбла Atlantic Records Russia, на котором записывались Эд Ширан и Coldplay.
Еще один источник заработка артиста — рекламные контракты, самый громкий из которых случился с «Альфа-Банком» в 2021 году. Моргенштерн* выпустил клип с полуголыми девушками в форме сотрудниц банка, Федеральная антимонопольная служба возбудила дело из-за нарушений в видео (употребление алкоголя, создание вызывающего и непристойного образа сотрудников банка, унижение женщин).
После этого «Альфа-Банк» заявил, что нанял Моргенштерна* директором по работе с молодежью, а спустя месяц, когда на «директора» возбудили административное дело за пропаганду наркотиков, пресс-служба банка сообщила, что всё это было «рекламным ходом» и Моргенштерн* никакого отношения к банку не имеет.
Об условиях контракта с «Альфа-Банком» неизвестно, но в интервью Алишер* рассказывал, что самая дорогая реклама у него стоила 100 миллионов рублей. Рекламная интеграция в Youtube, опять же по оценкам Forbes, в 2021 году стоила у Моргенштерна* около 6 млн рублей (одна промовставка).
Закрытый концерт, как, например, для сотрудников екатеринбургской компании «Сима-лэнд» в ноябре 2020 года, стоил 4 млн рублей. В прошлом году его выступление на частной вечеринке оценивали в 5 млн.
Субсидии от налоговой и закрытый ресторан
Как и многие артисты, Моргенштерн* пробовал заниматься ресторанным бизнесом, открыв в Москве сначала ресторан Kaif Provenance, где иногда сам разносил еду, а потом бургерную Kaif Burger.
По данным финансовой отчетности, в 2021 году выручка предприятия составила 142,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 9,8 миллиона. В 2020 году — 34 и 2,9 миллиона.
Управляющее рестораном ООО «Кайф» дважды воспользовалось мерами господдержки, получив 140,7 тысячи рублей от Федеральной налоговой службы (ФНС) в ноябре 2021 года и 15,7 рубля (это не опечатка) в апреле 2022-го от Минэкономразвития России.
Как бы странно в разрезе сумм это ни звучало, но господдержкой во время пандемии коронавируса воспользовался и сам Моргенштерн*. Его ИП получило дважды по 12,1 тысячи рублей и один раз 15 тысяч от ФНС России.
Летом 2022 года, после двух лет работы, ресторан Kaif Provenance закрылся. Этому предшествовало обвинение в продаже алкоголя без лицензии, претензии к артисту со стороны главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, заявившего, что Моргенштерн продает наркотики через соцсети, и отъезд рэпера из России. В сентябре 2022 года сотрудники прокуратуры опечатали и закрыли на три месяца Kaif Burger за нарушение санитарных норм.
Компания «Кайф» создана Моргенштерном* и бизнесменом Эдуардом Поповым. Рэпер 11 ноября 2022 года вышел из состава учредителей, и сейчас «Кайф» принадлежит только Попову.
Экс-партнер Моргенштерна по бизнесу, 33-летний Эдуард Попов известен как автоблогер Янис Грек, один из участников YouTube-проекта «Команда А» с 1,6 млн подписчиков. У него есть сервисный центр Yanis Grek по ремонту BMW и Bentley и производство табака для кальяна под брендом Kaif Tobacco.
На что тратит деньги Моргенштерн*
Тратить деньги артист умеет. Он рассказывал, что в месяц расходует 8–9 млн рублей, а как-то пошопился в ЦУМе на 2,3 миллиона рублей, затем выложил на свадьбу 20 миллионов. Несколько раз Алишер участвовал в благотворительности. Например, подарил инвалидную коляску, на которой приезжал на премию «МУЗ-ТВ», 15-летнему подростку из Новосибирска.
В другой раз он перевел 11 миллионов рублей родителям мальчика со СМА из Краснодарского края, а с помощью своих подписчиков помог собрать всю сумму, нужную на покупку лекарства — 168 миллионов.
В прошлом году рэпер рассказал, что купил свой собственный дом и сделал первый взнос за него — 100 миллионов рублей, не уточнив, где находится недвижимость. Коттедж рэпера расположен в городе Троицке в Новой Москве. За год до этого Моргенштерн* устроил для подписчиков видеоэкскурсию по дому, в котором на тот момент жил.
Сейчас этот дом выставлен на продажу за 80 млн рублей. В нем два этажа (общая площадь — 400 квадратов) и 13 соток земли. Судя по объявлению, на участке растут яблони, смородина и малина, есть бассейн, камин, spa-зона с сауной.
В кухне-гостиной у рэпера стоит серый диван, а на стенах — с десяток красочных картин, такие же висят и в спальне. На подоконниках много цветов, а в одной из комнат — мягкие игрушки, например Крокодил Гена.
На первом этаже есть игровая, которая, как отмечается в объявлении, может использоваться как бильярдная. Но, судя по фото, там была именно детская комната с игрушками, спортивными снарядами, маленьким столом и стульчиками. На втором этаже стоит большой книжный шкаф.
Кстати, в Башкирии у семьи Моргенштерн* есть семейное гнездо — дом площадью 209,2 квадрата в деревне Федоровка. Он принадлежал сначала дедушке и бабушке Алишера*, затем его матери и, наконец, тете.
Рэпер не жалеет денег и на автомобили, он хвастался Cadillac, купленным за 7 миллионов рублей, и Mercedes-Benz за 3,5 миллиона. Интересно, что в ноябре 2021 года (как раз когда первый раз уехал из России) он переписал Cadillac на своего телохранителя и друга Азиза Нуриллаева. Азиз занимался охранным бизнесом и владел половиной ЧОП «ГСБ», но вышел из числа учредителей. Этим летом он дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах на турнире AMC Fight N.
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