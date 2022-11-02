«Продукции уже нет на полках»: власти НСО — о продаже напитка Coca-Cola от местных заводов
При этом завод по производству кормов для домашних животных Mars планирует расширяться
В Новосибирской области больше не осталось продукции под брендом Coca-Cola, PepsiCo от местных заводов. Как рассказал на пресс-конференции ТАСС заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка, вопрос по передаче заводов должен решаться на федеральном уровне.
— Вы уже сами можете видеть, что продукции уже нет на полках. Она замещена другими производителями, в том числе поставками с Казахстана, в том числе поставки продукции под названием Cola других компаний, — сообщил Сергей Сёмка.
В регионе продолжает работать в полную мощность завод по производству кормов для домашних животных Mars.
— Мы с вами знаем, что рынок кормов для домашних животных, несмотря на кризисы, не претерпевает изменения и всё равно небольшими темпами увеличивается. У нас принято относиться к домашним животным как к членам семьи. У нас есть планы по расширению производства, — рассказал Сергей Сёмка.
В прошлом году был озвучен инвестиционный проект Nestle. Фабрику по производству кормов для животных собирались построить в промышленно-логистическом парке. Сейчас проект отложен.
В магазинах Новосибирска всё больше места занимает новая кола под брендом «Добрый». Судя по информации на бутылках, «Добрый кола» производится в Новосибирске на предприятии «Мултон Партнерс» на проспекте Автомобилистов, 8. Ранее по тому же адресу находился завод компании Coca-Сola HBC — глобального партнера американской корпорации по розливу напитков под ее брендами.
На заводе компании «Черноголовка», где еще недавно производилась «Пепси-Кола», запустили еще одну линию розлива. Обозреватель и фотокорреспондент НГС побывали на предприятии и вспомнили его историю.