«Продукции уже нет на полках»: власти НСО — о продаже напитка Coca-Cola от местных заводов

В Новосибирской области больше не осталось продукции под брендом Coca-Cola, PepsiCo от местных заводов. Как рассказал на пресс-конференции ТАСС заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка, вопрос по передаче заводов должен решаться на федеральном уровне.

— Вы уже сами можете видеть, что продукции уже нет на полках. Она замещена другими производителями, в том числе поставками с Казахстана, в том числе поставки продукции под названием Cola других компаний, — сообщил Сергей Сёмка.