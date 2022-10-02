Суд заставил компанию «Всемайки» выплатить 800 тысяч рублей за использование изображений из «Брата»

— Разрешение на использование вышеуказанного объекта интеллектуальной собственности от правообладателя не предоставлялось, следовательно, использование осуществляется незаконно — с нарушением исключительных прав правообладателя, — отмечено в деле суда.

Кинокомпания «СТВ» с 1996 года является правообладателем фильмов «Брат» и «Брат-2» и не давала разрешение на использование изображений из фильма. Ответчик (ООО «Всемаркет»), в свою очередь, не предоставил доказательств, которые бы показали, что он имеет право на использование изображения.