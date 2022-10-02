Суд заставил компанию «Всемайки» выплатить 800 тысяч рублей за использование изображений из «Брата»
На сайте «Всемайки» продавали футболки, худи и многое другое с героем фильма
Новосибирский Арбитражны суд постановил взыскать с ООО «Всемаркет» в пользу «Кинокомпании «СТВ» компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 800000 рублей, а также 19000 рублей расходов по оплате госпошлины. Как следует из документов суда, на сайте магазина «Всемайки» была продукция с изображениями из культовых фильмов «Брат» и «Брат-2».
В документах Арбитражного суда обозначено, что в 2021 году истец (компания «СТВ») купил футболку «Мужская футболка Брат», на котором был изображен персонаж фильма.
— Разрешение на использование вышеуказанного объекта интеллектуальной собственности от правообладателя не предоставлялось, следовательно, использование осуществляется незаконно — с нарушением исключительных прав правообладателя, — отмечено в деле суда.
Кинокомпания «СТВ» с 1996 года является правообладателем фильмов «Брат» и «Брат-2» и не давала разрешение на использование изображений из фильма. Ответчик (ООО «Всемаркет»), в свою очередь, не предоставил доказательств, которые бы показали, что он имеет право на использование изображения.
«СТВ» потребовали с «Всемаркет» 800 тысяч рублей компенсации, основываясь на длительности нарушения и объеме продукции. Как отмечается в документах суда, на сайте продавали не только футболки.
— Из протокола осмотра сайта от 14.05.2021 следует, что ответчиком предлагались к продаже: мужские худи, женские свитшоты, постеры, мужские футболки, подушки, женские толстовки, сумки через плечо, шопперы, женские майки, чехлы для телефонов, мужские свитшоты, мужские толстовки, мужские костюмы, рюкзаки-мешки, мягкие игрушки в футболке «Брат 2», мужские лонгсливы, фартуки, — перечислили в документах суда.
Решение суда на момент написания новости в силу не вступило. Корреспондент НГС направила запрос в компанию ООО «Всемаркет» для получения комментария.
ООО «Всемаркет» было создано в 2020 году. По данным «Контур.Фокуса», директором и учредителем компании является Василий Левченко. На конец 2021 года выручка компании — 136,7 миллиона (за год она выросла на 768%), чистый убыток — 92,7 миллиона рублей. За последние 12 месяц на ООО «Всемаркет» подавали 7 раз на общую сумму 24 миллиона рублей.
Арбитражный суд Новосибирской области признал незаконными четыре штрафа, выписанные компании Whoosh за парковку самокатов. Решение вынесли 30 августа, сообщается в документе суда.