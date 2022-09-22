Магазины H&M сворачиваются в Новосибирске: что там еще можно купить — НГС нашел брюки и штаны по 690 рублей

Магазин шведского бренда H&M в ТЦ «Галерея Новосибирск» прекращает работу завтра, 23 сентября, а еще один — в ТРЦ «Аура» будет работать до конца недели.

Чтобы избавиться от товарных остатков, до этого времени здесь начали торговать оставшимися товарами с 70%-й скидкой. И, похоже, это сработало. Посмотрите, что осталось в магазинах к обеду 22 сентября.