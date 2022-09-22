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Магазины H&M сворачиваются в Новосибирске: что там еще можно купить — НГС нашел брюки и штаны по 690 рублей

25 сентября последний день магазина в «Ауре»

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В магазине H&M в ТРЦ «Галерея Новосибирск»

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Магазин шведского бренда H&M в ТЦ «Галерея Новосибирск» прекращает работу завтра, 23 сентября, а еще один — в ТРЦ «Аура» будет работать до конца недели.

Чтобы избавиться от товарных остатков, до этого времени здесь начали торговать оставшимися товарами с 70%-й скидкой. И, похоже, это сработало. Посмотрите, что осталось в магазинах к обеду 22 сентября.

Большая часть пространства магазинов уже опустела

Большая часть пространства магазинов уже опустела

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Магазин в «Галерее Новосибирск» уже с начала недели работал в усеченном формате. Второй этаж его был в принципе закрыт, да и на первом на большей части площадей не было ничего, кроме пустых стеллажей и вешалок. Часть торгового оборудования и вовсе успели уже разобрать.

Та часть магазина, где еще есть товар, выглядит вполне обыденно

Та часть магазина, где еще есть товар, выглядит вполне обыденно

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Оставшиеся товары были собраны на пятачке у входа, так со стороны эта небольшая часть магазина выглядела вполне буднично. Разве что прежнего разделения на отделы уже не было заметно. Вешалки с мужской и женской одеждой стояли по соседству, а совсем рядом на стеллажах были выложены украшения и товары для дома.

В магазине H&M в ТРЦ «Галерея Новосибирск»

В магазине H&M в ТРЦ «Галерея Новосибирск»

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Принципиальным отличием от первых дней распродажи сейчас стали 70%-е скидки на весь товар. Видимо, чтобы убедить покупателей в реальности происходящего, по громкой связи периодически повторялось объявление о том, что обещанный дисконт будет предоставляться от суммы на ценниках.

Цена на пиджак без скидки

Цена на пиджак без скидки

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Женская блузка стоила без скидки 1200 рублей, джинсы или мужские туфли — 2300 рублей, пиджак — 3300. На кассе эта сумма действительно существенно сокращалась.

Туфли и джинсы по 690 рублей

Туфли и джинсы по 690 рублей

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В результате джинсы или туфли можно было купить за 690 рублей (цена дана округленно без копеек), а блузки обходились и вовсе в 360–400 рублей. Это не могло не вызывать у покупателей энтузиазма. Некоторые, совершив покупку и убедившись, что вещь действительно можно купить дешево, возвращались к кассе еще с одной-двумя.

Не все товары подойдут по сезону

Не все товары подойдут по сезону

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Разумеется, выбор моделей и размеров был ограничен, подходить к сотрудникам магазина с просьбой поискать нужный вариант смысла уже не было, все доступные товары были в торговом зале.

Кассовая зона в магазине H&M в ТРЦ «Аура»

Кассовая зона в магазине H&M в ТРЦ «Аура»

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H&M никак особенно не рекламировал распродажу, но уже после обеда покупателей в магазинах явно прибавилось, а на кассах даже появились небольшие очереди.

В магазине H&M в ТРЦ «Аура»

В магазине H&M в ТРЦ «Аура»

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Ситуация во втором новосибирском магазине бренда в ТРЦ «Аура» ничем, в принципе, не отличалась, но эта торговая точка обещает работать до 25 сентября. И если какой-то товар останется сегодня непроданным в магазине ТРЦ «Галерея Новосибирск», то он просто переедет сюда. Впрочем, товаров здесь тоже оставалось уже немного, и их количество уменьшается с каждым часом.

В магазине H&M в ТРЦ «Аура»

В магазине H&M в ТРЦ «Аура»

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Уход с российского рынка глобальных брендов дает шанс для развития местным производителям одежды. По крайней мере, они сами так думают. Кстати, вот как выглядят их вещи — можете сами сравнить с Zara и H&M.

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