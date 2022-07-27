На чем прогорают рестораны в России. Заменить иностранную технику стало нечем — на русской печи даже блинов не испечь

Вопрос дефицита и импортозамещения оборудования и деталей обсуждался в ходе делового завтрака объединения RestoGR 22 июля. К примеру, сеть «Теремок» попыталась найти в России аналог французской плиты для выпечки блинов. Как рассказал директор по закупкам Михаил Ефимов, представитель одного из отечественных заводов взял плиту, разобрал до винтика, все скопировал, но… ничего не получилось. «Все то же самое, но блин не получается на ней», — резюмировал он.



Совладелец «Теремка» Виталий Свидовский рассказал «Фонтанке», что речь идет о замене продукции компании Royal Grill. «Теремок» был для нее самым крупным заказчиком в мире, но из-за событий на Украине поставлять новую технику она отказывается, даже через Турцию и Казахстан. Сейчас сеть ведет переговоры с двумя российскими заводами — одним в Петербурге, другим в Подмосковье. Но пока российские заводы не могут найти нужный состав чугуна для равномерного прогревания. «Мы даем параметры, но они пока не могут на сто процентов попасть в них», — рассказал предприниматель. Но эксперименты продолжаются. Задача максимум — выпустить энергосберегающий аналог французских плит.

