Что делать с валютой, которая осталась у вас в банке? Засунуть под подушку или купить ларек с шавермой
В России стало невыгодно не только пересылать, но и хранить и даже получать валюту на счет в некоторых банках
Банки, чтобы избавиться от валюты, вводят огромные комиссии на обслуживание, отправку и даже на получение. Они вполне осознанно делают хранение валюты невыгодным, перекладывая риски на клиентов, а Центробанк, проповедующий девалютизацию банковского сектора, и не спешит бить их по рукам. Вместе с экспертами «Фонтанка» разбиралась, что в таких условиях делать клиентам.
«Да, такие условия»
Банки скоро получат законную возможность вводить фактически отрицательные ставки по валютным депозитам компаний. Они будут обязаны выплачивать проценты, но смогут снизить свои издержки за счет комиссий. Власти не раз говорили, что вводить аналогичные меры по депозитам физлиц не планируют, а сами банки не могут этого сделать, потому что у них нет на это права. Зато они меняют условия обслуживания счетов. Не в пользу клиента.
В начале июня банки стали анонсировать введение комиссии за обслуживание валютных счетов. Первыми это сделали «Тинькофф» и Райффайзенбанк. Позже к ним присоединились «Уралсиб», РНКБ, банки «Санкт-Петербург» и «Авангард», а также Росбанк. Они обязали валютных клиентов платить за то, что те размещают у них свои средства.
Центробанк не остался в стороне. Регулятор пообещал проверить законность этих действий, отметив, что банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов. При этом изменение условий для новых счетов и вкладов в ЦБ в целом поддерживают и считают, что из банковской системы нужно изгонять не только «токсичные» доллар и евро, но и «мягкие» валюты — юани, дирхамы и другие.
— После введения санкций против российского финансового сектора операции с валютой и для банков, и для граждан могут нести риски. Поэтому банки будут продолжать уменьшать объем своих валютных операций. Банки могут отказаться от предложения клиентам валютных продуктов, — объясняли в регуляторе.
Больше всех можно посочувствовать клиентам банка «Тинькофф». После разъяснений ЦБ он смягчил условия обслуживания валютных счетов, обещая взимать комиссию 1% в месяц, если на счете лежит более
С 16 июня банк поднял минимальную сумму SWIFT-переводов до 20 тыс. долларов, лишив большую часть своих клиентов практически единственного способа перевести деньги за границу. «Это вынужденная мера, на которую мы идем в ситуации увеличения числа проверок со стороны западных партнеров и снижения числа обрабатываемых ими SWIFT-платежей», — объяснили решение в кредитной организации.
Кроме того, банк ввел комиссию на входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и британских фунтах стерлингов в размере 3% от суммы перевода, но не менее
Как забрать валюту из банка
Единственный способ сохранить по максимуму ту валюту, что лежит на счете в банке, — снять ее, считают опрошенные «Фонтанкой» эксперты.
— Идти на сайт ЦБ, там подробно перечислены все ограничения на снятие валюты, потом идти в банк и снимать. На счетах в российских банках этим деньгам уже нечего делать, — уверен экономист и создатель аналитического блога Дмитрий Прокофьев.
С 18 апреля ЦБ снова разрешил продавать наличную валюту гражданам, но только ту, что поступила в кассы банков с 9 апреля. До 9 сентября снять можно не более 10 тыс. долларов с одного счета или их эквивалент в евро. Некоторые кредитные организации размещают информацию о наличии валюты в отделениях на сайтах. Например, такие данные в открытом доступе есть у Сбера и «Тинькофф».
Управляющий партнер Management Development Group Дмитрий Потапенко оптимальным способом вывести валюту называет перевод на свой же счет в другом банке за границей, например в Казахстане или других странах ближнего зарубежья, и снятие там.
Недавно «Фонтанка» опубликовала подробную инструкцию, как сделать карту в Белоруссии, но в этом случае стоит обратить внимание, что в отношении республики регулярно вводятся новые санкции. Отправить валюту на зарубежный счет можно через SWIFT. Их осуществляют несколько банков в России, включая Райффайзенбанк, Росбанк и Газпромбанк, но все делают это с большой комиссией. В случае с «Тинькофф» комиссия отменена до 30 июня, но есть заградительный лимит в 20 тыс. долларов. Переводов в евро нет.
От SWIFT отключены Сбербанк, МКБ, Россельхозбанк, ВТБ, «Открытие», банк «Россия», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк и ВЭБ.РФ. С недавнего времени часть из них приостановила валютные переводы не только за границу, но и внутри страны из-за санкций. Так же поступил Альфа-Банк, который не отключен от SWIFT, но попал под блокирующие санкции США.
Куда вложить наличку
К сожалению, здесь вариантов не так много, и самым надежным будет старый дедовский метод. Он не защитит от инфляции, но выглядит менее рискованным, чем оставить деньги в банке.
— [Валюту стоит положить] только под подушку. Забывайте о существовании банковской системы в том виде, в котором вы ее знали прежде. Вспоминайте, какой она была при советской власти. Было три банка: Сберкасса, Промстройбанк для промышленности и Внешэкономбанк, который исполнял валютные контракты. То есть предприятия напрямую ничего не закупали, не продавали, никакую валютную выручку не получали. Я так понимаю, что мы семимильными шагами идем [к той модели, когда будут] от силы максимум 5–10 системных банков, а остальные — чисто корпоративные, для расчетно-кассового обслуживания, — отмечает Дмитрий Потапенко. — Банк сейчас не нужен физически. Он является сейчас инструментом, который не может ни привлечь деньги, ни разместить их.
Главная задача сейчас не приумножить накопления, а хотя бы их сохранить, считает Потапенко. Поэтому ни одного более-менее надежного инструмента, куда можно было бы инвестировать валюту, он не видит.
С отсутствием надежных инструментов для инвестирования согласен Дмитрий Прокофьев:
— Шаверма во дворе и повар-узбек — лучшее, что вы сейчас можете сделать со своими деньгами, — сказал он «Фонтанке». — Самое главное — договориться, чтобы мясо поставляли. Я не шучу.
К слову, идея не такая уж экстравагантная, какой кажется на первый взгляд. Пока рестораны стояли закрытыми в пандемию, вездесущие шавермы отвоевали у них часть рынка.
Не хотите шаверму — купите корпоративный долг.
— В текущих условиях одной из оптимальных стратегий для владельцев валютных депозитов может быть покупка корпоративных еврооблигаций российских компаний, — считает аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. — Для российского инвестора нет риска невыплаты купонов по российским корпоративным еврооблигациям. Если только компания сама не захочет платить. Но в этом случае и в обычных условиях никто из инвесторов не получил бы выплаты. Так как он априори является резидентом страны, то все выплаты до него дойдут, пусть даже и в рублях. При этом выплаты купонов будут производиться в рублевом эквиваленте этих самых купонов. Таким образом, российский держатель может либо оставить рубли как есть, либо сконвертировать на бирже и тем самым получить ту же сумму, только в валюте.
Кроме того, по мнению Джиоева, долгосрочным инвесторам может быть интересно приобрести реальные активы. К ним относят драгоценные металлы, недвижимость, оборудование, сырье и природные ресурсы.