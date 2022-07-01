Что делать с валютой, которая осталась у вас в банке? Засунуть под подушку или купить ларек с шавермой

Центробанк не остался в стороне. Регулятор пообещал проверить законность этих действий, отметив, что банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов. При этом изменение условий для новых счетов и вкладов в ЦБ в целом поддерживают и считают, что из банковской системы нужно изгонять не только «токсичные» доллар и евро, но и «мягкие» валюты — юани, дирхамы и другие.



— После введения санкций против российского финансового сектора операции с валютой и для банков, и для граждан могут нести риски. Поэтому банки будут продолжать уменьшать объем своих валютных операций. Банки могут отказаться от предложения клиентам валютных продуктов, — объясняли в регуляторе.

