Новосибирский автосервис упал в рейтинге динамично развивающихся франшиз
В компании Fit Service объяснили, что не стремились в прошедшем году заключить больше новых контрактов
Издание РБК опубликовало список 50 самых динамично развивающихся франшиз 2021 года. В
Как отмечают авторы исследования, место в рейтинге определялось с помощью данных Роспатента за 2021 год. Таким образом, исследователи определили популярные торговые марки у покупателей по количеству заключенных контрактов.
Новосибирская компания Fit Service заняла шестое место в списке из 50, при этом упала в рейтинге на три позиции по сравнению с 2020 годом. По данным Роспатента, в 2021 году компания заключила 119 франчайзинговых договоров и расторгла один. В рейтинге 2019 года Fit Service занял третье место.
— В 2021 году мы не преследовали цель заключить как можно больше договоров, мы сосредоточились на уже действующих партнерах-франчайзи. То есть мы акцентировали внимание не на привлечении новых партнеров, а на развитии существующих — это проще и выгоднее. Эту же стратегию мы продолжаем в 2022 году, — сообщил пресс-секретарь Fit Service Алексей Кошляков.
В прошлом году Fit Service возглавил рейтинг Forbes самых успешных российских франшиз. Сеть станций стала лидером в категории инвестиций от 5 млн рублей.