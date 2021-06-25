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Две новосибирские компании возглавили ежегодный рейтинг Forbes

Журнал опубликовал список успешных российских франшиз

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Новосибирский Fit Service несколько лет попадает в топ-10 успешных российских франшиз, но впервые вырвался в лидеры

Новосибирский Fit Service несколько лет попадает в топ-10 успешных российских франшиз, но впервые вырвался в лидеры

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Forbes назвал Fit Service и 2GIS самыми успешными российскими франшизами

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 30 самых успешных российских франшиз — в этом году первые строчки занимают новосибирские компании, а разрыв между ними составляет десятые балла.

Лидером рейтинга в категории инвестиций от 5 млн рублей в этом году стала сеть станций послегарантийного обслуживания Fit Service. По данным Forbes, сегодня у компании уже 242 франчайзинговые точки, а при вложении в 5 млн рублей годовая прибыль одной в среднем составляет 7,6 млн рублей, а срок окупаемости — 19 месяцев.

— Люди, которые вкладывают деньги, всегда ищут бизнес не только прибыльный, но и стабильный. В прошлом году это стало самым актуальным — выбор не просто прибыльного бизнеса, а бизнеса, который при любых ситуациях, даже кризисных, будет востребован и не кончится, как кончился бизнес туристический, развлекательный, общепит. Мы стали востребованы и по достоинству заняли первое место в этом рейтинге, — прокомментировал директор и сооснователь сети Fit Service Данил Соловьев.

Второе место в той же категории занял 2GIS: вложения в открытие франчайзинговой точки и сроки окупаемости у него выше (32 млн рублей и 60 месяцев), но выше прибыль одной точки — 10,3 млн рублей. От лидера рейтинга 2GIS отделяют лишь 0,4 балла. Ранее в этом году Forbes внес компанию в список самых дорогих в Рунете.

— Несмотря на негативное влияние пандемии на многие сферы бизнеса, за последний год 2ГИС удалось сохранить положительную динамику коммерческих и аудиторных показателей. 75% всех франчайзи-партнеров 2ГИС, как и компания в целом, закончили год с ростом выручки. Мощно показывают себя проекты в СНГ — в частности, Казахстан, где был даже более жесткий локдаун, чем в России, — рассказал НГС вице-президент по коммерции компании 2ГИС Кирилл Кукарцев.

Год назад обе компании также попали в топ-3 рейтинга, но расстановка мест была иной: если 2GIS сохранил вторую позицию, то Fit Service вырвался в лидеры с третьего места, оттеснив с этой строчки сеть «Папа Джонс».

В конце мая 21-летний битмейкер из Новосибирска Слава Марлоу также попадал в список журнала Forbes — возглавил рейтинг самых перспективных музыкантов моложе 30 лет в России.

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