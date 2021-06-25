Две новосибирские компании возглавили ежегодный рейтинг Forbes

Forbes назвал Fit Service и 2GIS самыми успешными российскими франшизами
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 30 самых успешных российских франшиз — в этом году первые строчки занимают новосибирские компании, а разрыв между ними составляет десятые балла.
Лидером рейтинга в категории инвестиций от 5 млн рублей в этом году стала сеть станций послегарантийного обслуживания Fit Service. По данным Forbes, сегодня у компании уже 242 франчайзинговые точки, а при вложении в 5 млн рублей годовая прибыль одной в среднем составляет 7,6 млн рублей, а срок окупаемости — 19 месяцев.
— Люди, которые вкладывают деньги, всегда ищут бизнес не только прибыльный, но и стабильный. В прошлом году это стало самым актуальным — выбор не просто прибыльного бизнеса, а бизнеса, который при любых ситуациях, даже кризисных, будет востребован и не кончится, как кончился бизнес туристический, развлекательный, общепит. Мы стали востребованы и по достоинству заняли первое место в этом рейтинге, — прокомментировал директор и сооснователь сети Fit Service Данил Соловьев.
Второе место в той же категории занял 2GIS: вложения в открытие франчайзинговой точки и сроки окупаемости у него выше (32 млн рублей и 60 месяцев), но выше прибыль одной точки — 10,3 млн рублей. От лидера рейтинга 2GIS отделяют лишь 0,4 балла. Ранее в этом году Forbes внес компанию в список самых дорогих в Рунете.
— Несмотря на негативное влияние пандемии на многие сферы бизнеса, за последний год 2ГИС удалось сохранить положительную динамику коммерческих и аудиторных показателей.
Год назад обе компании также попали в топ-3 рейтинга, но расстановка мест была иной: если 2GIS сохранил вторую позицию, то Fit Service вырвался в лидеры с третьего места, оттеснив с этой строчки сеть «Папа Джонс».
В конце мая 21-летний битмейкер из Новосибирска Слава Марлоу также попадал в список журнала Forbes — возглавил рейтинг самых перспективных музыкантов моложе 30 лет в России.