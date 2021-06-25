Две новосибирские компании возглавили ежегодный рейтинг Forbes

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 30 самых успешных российских франшиз — в этом году первые строчки занимают новосибирские компании, а разрыв между ними составляет десятые балла.



Лидером рейтинга в категории инвестиций от 5 млн рублей в этом году стала сеть станций послегарантийного обслуживания Fit Service. По данным Forbes, сегодня у компании уже 242 франчайзинговые точки, а при вложении в 5 млн рублей годовая прибыль одной в среднем составляет 7,6 млн рублей, а срок окупаемости — 19 месяцев.

