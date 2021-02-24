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Forbes внес 2ГИС в рейтинг самых дорогих компаний Рунета

Стоимость сервиса оценивают в 189 миллионов долларов

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По данным Forbes, Сбербанк&nbsp;купил 72% компании, которые оценили в <nobr class="_">14,3 млрд</nobr> рублей

По данным Forbes, Сбербанк купил 72% компании, которые оценили в 14,3 млрд рублей

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Журнал Forbes опубликовал рейтинг «30 самых дорогих компаний Рунета» — в него вошел сервис 2ГИС, созданный в Новосибирске.

2ГИС занял 25-е место среди 30 самых дорогих компаний российского интернета. Стоимость компании оценивается в 189 миллионов долларов. Основным критерием отбора стала то, что выручка всех компаний, представленных в рейтинге, должна формироваться в интернете. При этом в рейтинг вошли те компании, которые зарабатывают более 50% выручки в России или у которых на Россию приходится более 50% пользователей. Для расчета долларовой стоимости использован курс доллара на 2 февраля 2021 года, что составило 75,5 рубля.

— По данным картографического сервиса, он охватывает около 500 городов, его ежемесячная аудитория — 50 миллионов человек. Зарабатывает 2ГИС на продаже рекламы компаниям, чьи магазины отмечены на карте. В июле 2020 года сервис добавил в приложение функцию оплаты заправки без выхода из машины, — говорится в рейтинге Forbes.

Сбербанк подписал документы об инвестициях в развитие 2ГИС летом прошлого года. Банк приобрел 72% компании, еще 3% купило О2О — совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group. После этой сделки инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global миллиардера Леонида Богуславского полностью вышли из капитала 2ГИС.

— В августе Сбербанк купил 72% управляющей компании, которые оценили в 14,3 миллиарда рублей. Соответственно, оценка Forbes базируется на этой сделке, эксперты рассчитали стоимость всей компании. 2ГИС постоянно присутствует в рейтингах Forbes в том или ином виде с 2014–2015 годов. Периодически проводят изменения в методиках рейтингов, добавляют компании, которые раньше не рассматривались. Это живая система, которая постоянно меняется, — рассказал Максим Бугаев, руководитель отдела PR 2ГИС.

В сентябре на масштабной конференции «СберКонф» основатель 2ГИС и миллиардер Александр Сысоев представил сервис как часть нового проекта Сбербанка. Во время презентации представители банка рассказали о новых сервисах и продуктах для клиентов, «о самой большой трансформации Сбербанка за всю его историю». В презентации приняли участие руководители Сбербанка, менеджмент компаний, входящих в структуру банка, а также актеры и певцы.

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