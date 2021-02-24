Forbes внес 2ГИС в рейтинг самых дорогих компаний Рунета

В сентябре на масштабной конференции «СберКонф» основатель 2ГИС и миллиардер Александр Сысоев представил сервис как часть нового проекта Сбербанка. Во время презентации представители банка рассказали о новых сервисах и продуктах для клиентов, «о самой большой трансформации Сбербанка за всю его историю». В презентации приняли участие руководители Сбербанка, менеджмент компаний, входящих в структуру банка, а также актеры и певцы.