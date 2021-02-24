Forbes внес 2ГИС в рейтинг самых дорогих компаний Рунета

Журнал Forbes опубликовал рейтинг «30 самых дорогих компаний Рунета» — в него вошел сервис 2ГИС, созданный в Новосибирске.
2ГИС занял
— По данным картографического сервиса, он охватывает около 500 городов, его ежемесячная аудитория — 50 миллионов человек. Зарабатывает 2ГИС на продаже рекламы компаниям, чьи магазины отмечены на карте. В июле 2020 года сервис добавил в приложение функцию оплаты заправки без выхода из машины, — говорится в рейтинге Forbes.
Сбербанк подписал документы об инвестициях в развитие 2ГИС летом прошлого года. Банк приобрел 72% компании, еще 3% купило О2О — совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group. После этой сделки инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global миллиардера Леонида Богуславского полностью вышли из капитала 2ГИС.
— В августе Сбербанк купил 72% управляющей компании, которые оценили в
В сентябре на масштабной конференции «СберКонф» основатель 2ГИС и миллиардер Александр Сысоев представил сервис как часть нового проекта Сбербанка. Во время презентации представители банка рассказали о новых сервисах и продуктах для клиентов, «о самой большой трансформации Сбербанка за всю его историю». В презентации приняли участие руководители Сбербанка, менеджмент компаний, входящих в структуру банка, а также актеры и певцы.