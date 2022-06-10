Ваша версия устарела: у приложения «Макдоналдс» сменилось название
В обновленном приложении пока доступны не все функции
Приложение McDonald’s больше недоступно для российских пользователей. В пятницу, 10 июня, пользователи приложения получили от системы требование об обновлении.
Приложение теперь называется «Мой бургер». Но это, вероятнее всего, не будет обновленным названием всей сети.
— Это лишь временное название, поскольку мы должны убрать бренд, — рассказали РИА Новости в компании.
По словам разработчиков, у сервиса обновился не только дизайн, но и структура. В будущем в приложении будет возможно сделать мобильный заказ для получения в ресторане или с доставкой на дом, но пока этот функционал недоступен.
Напомним, накануне новая сеть ресторанов быстрого обслуживания, которая будет работать вместо McDonald's, выбрала новый логотип. На нем будут изображены главные символы ресторана: две палочки картофеля фри желтого цвета и бургер — оранжевого. Зеленый фон, как уточнили в пресс-службе компании, символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости.
Новое название сети ресторанов пока не известно. McDonald's подал в Роспатент заявки на регистрацию девяти новых брендов, среди вариантов были «Свободная касса», «Весело и вкусно», «Только так», «Тот самый», «Это он», «Точно он» и «Компас». В начале недели в компании сообщили, что первые 15 точек нового McDonald’s начнут принимать гостей в Москве и Московской области 12 июня.
Ранее стало известно, что последние рестораны бренда McDonald's, расположенные на территории Сибири и Урала, временно закрываются и избавляются от всех следов старого логотипа. По всей стране с ресторанов уже снимают старые вывески.
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Напомним, McDonald’s продает свой бизнес в России предпринимателю Александру Говору. Бизнесмен является учредителем компании «ГиД», которая управляет 25 ресторанами McDonald’s в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске. Рестораны должны будут работать под новым брендом, при этом рабочие места должны сохраняться за персоналом действующих ресторанов минимум два года.