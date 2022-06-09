McDonald's исчезнет из Сибири
10 июня — заведение сменит вывески
С 12 июня ожидается открытие первых ресторанов под новым брендом
С 10 июня на территории Сибири и Урала последние рестораны, работающие под брендом McDonald's, сменят название. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к руководству компании.
Собеседник журналистов подчеркнул, что под старым брендом в настоящее время продолжают работать 130 заведений быстрого питания.
Отмечается, что вместе с обновлением бренда будут обновлены и названия в меню. При этом сотрудникам сети обещают сохранение рабочих мест «на эквивалентных условиях» в течение ближайших
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