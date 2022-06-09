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McDonald's исчезнет из Сибири 10 июня — заведение сменит вывески

С 12 июня ожидается открытие первых ресторанов под новым брендом

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В заведениях под новым брендом будут новые названия блюд в меню

В заведениях под новым брендом будут новые названия блюд в меню

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С 10 июня на территории Сибири и Урала последние рестораны, работающие под брендом McDonald's, сменят название. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к руководству компании.

Собеседник журналистов подчеркнул, что под старым брендом в настоящее время продолжают работать 130 заведений быстрого питания. 12 июня, по его словам, состоится презентация нового бренда, после которой «откроются первые 15 заведений» — 12 в Москве и 3 в Московской области.

Отмечается, что вместе с обновлением бренда будут обновлены и названия в меню. При этом сотрудникам сети обещают сохранение рабочих мест «на эквивалентных условиях» в течение ближайших 2 лет.

Компания McDonald's приостановила свою деятельность в России 14 марта. В сибирских городах работа не останавливалась, так как рестораны работали по франшизе. 16 мая сеть ресторанов быстрого питания объявила об окончательном уходе из страны. Бизнес при посредничестве Минпромторга приобрел российский бизнесмен Александр Говор.

Александр Говор — предприниматель из Новокузнецка. В недавнем интервью Forbes он рассказал, как стал ресторатором и почему его бизнес до сих пор убыточен.

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