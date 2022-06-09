McDonald's исчезнет из Сибири 10 июня — заведение сменит вывески

С 10 июня на территории Сибири и Урала последние рестораны, работающие под брендом McDonald's, сменят название. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к руководству компании.



Собеседник журналистов подчеркнул, что под старым брендом в настоящее время продолжают работать 130 заведений быстрого питания. 12 июня , по его словам, состоится презентация нового бренда, после которой «откроются первые 15 заведений» — 12 в Москве и 3 в Московской области.