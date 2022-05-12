Лук заменили на цветы — и бизнес расцвел: история красивой садовницы из Новосибирска, у которой больше 100 000 цветов

Ольга Евдокимова признается, что никогда не любила дачи, сад, огород и даже не думала, что участок их дома со временем превратится в большую цветочную теплицу. История бизнеса началась с лука, но заниматься овощем со временем стало невыгодно. Лук заменили на цветы — и бизнес расцвел в прямом и переносном смысле этого слова. Сейчас в саду Ольги насчитывается около 100 тысяч растений, которые она и ее семья выращивают на продажу. Редакция НГС посмотрела на красивую теплицу и попросила Ольгу рассказать подробнее о ее увлечении.
Мы сняли небольшой фильм про Ольгу и ее бизнес — посмотрите, какие красивые цветы.
Когда едешь по улице Прокопьевской, невольно восхищаешься красотой домов и оград, украшенных цветами. Местные шутят: Жуковка — улица автомоек, а Прокопьевская — улица цветов. Наша героиня Ольга Евдокимова говорит, что с соседями они не конкуренты, а друзья, у каждого свой клиент, а соревновательный дух между ними просыпается разве что на Центральном рынке, где они торгуют рассадой. Дом семьи Евдокимовых стоит в отдалении от главной дороги. Участок занимает 15,5 сотки, 5 из которых отведены под теплицы. Самая большая — 50 квадратов, 26 на 12 метров, остальные две — поменьше. Корреспондентов НГС Ольга встретила с улыбкой и сразу повела показывать свои владения.
— Я на самом деле никогда не любила растения, дачи, возиться в земле, меня было не заставить полоть грядки. Вот мама — да, она любит, а я была увлечена другим. Однажды я возвращалась домой с мероприятия, и друг семьи подал идею выращивать что-нибудь на продажу, у нас большая площадь, которую можно грамотно использовать. Я быстренько прикинула бизнес-план, пришла к папе, и уже на следующий день было принято решение строить теплицу, — рассказывает Ольга Евдокимова и добавляет, что на строительство ушло 2–3 месяца, а в сумме — 950 тысяч рублей. В сегодняшних реалиях строительство такой теплицы обошлось бы в два миллиона рублей. Теплица стоит уже 11 лет.
Изначально Ольга и ее родители занимались выращиванием лука на зелень, но вскоре они поняли, что сажать столько лука им просто невыгодно. Товар скоропортящийся, его много, не успевали сбывать. Лук хорошо продавался в осенне-зимне-весенний период, а летом он никому не нужен. Отец Ольги предложил переключиться на цветы — идею приняли с энтузиазмом, и процесс закрутился.
В теплице у Ольги растут однолетние растения, которые обычно высаживают на дачах. Любимые цветы — бегонии, вечно растущие, неприхотливые в уходе, их садовница научилась выращивать в отличном качестве. Кроме бегоний, есть петунии, газании, агератум, бархатцы и бархатцы антигуа, подвесные кашпо и много других. Есть и эксклюзивные экземпляры — традесканция, фуксия или серебристая дихондра, которая может опускаться в длину до 3 метров красивым каскадом. Ольга объясняет, что мало кто занимается выращиванием дихондры, потому что к продаже цветок готов только спустя год. Всего в теплице у Ольги насчитывается около 100 тысяч цветов. Бизнес делится на два сезона: зимний (тюльпаны) и летний.
Утро в семье Евдокимовых начинается не с кофе, а с визита в теплицу: выключить отопление, включить вентиляторы, пройтись и проверить каждый цветок: полить, подкормить, пересадить, переставить.
— Приходим к 7–8 утра и уходим к ночи. Растения ждать не будут, — улыбается Ольга. — Работаем всей семьей, иногда помогает дочь. У папы своя теплица с клубникой, мы с мужем туда не ходим. Я нахожусь преимущественно в большой теплице. У нас нет отечественных семян, работаем только с зарубежными селекционерами: Голландия, Германия, Япония, Америка. Используем качественный грунт, он дорогой. Мешок грунта, 300 литров, стоит 1500 рублей, мы заказываем 100 мешков. Для каждого сезона два мешка подкормки (Голландия, Германия) — это еще 15 000 рублей, семена покупаем на 70–80 000 рублей, помимо семян, заказываем вегетативные растения тоже из Европы, но в этом году проблема: многие растения к нам не пришли, придется научиться самим в массе делать вегетативные растения путем черенкования.
Сезон начинается в декабре, продажи — с середины мая. Большая часть уходит из теплицы — забирают оптовики, часть идет в розницу — у семьи есть своя точка на Центральном рынке. Нередко у Ольги заказывают цветы для благоустройства города, например, клумба у магазина «Синтетика» на Красном проспекте, у которой часто фотографируются свадьбы, клумба у дома за театром «Глобус» и еще несколько локаций в Центральном районе. Заканчивается сезон в конце июня — начале июля. Прибыль за сезон Ольга оценивает в 100%. Четыре дня в году Ольга выступает в роли флориста, когда собирает букеты из тюльпанов к 8 Марта. Отпуск только в августе — один месяц в году цветочница позволяет себе не заглядывать в теплицу и уезжает на Алтай, чтобы набраться сил, напитаться энергией гор, отвлечься от повседневной работы.
О себе Ольга Евдокимова рассказывает как о творческой натуре. Ей нравится вязать, вышивать, мастерить картины из бисера — то, чем она занимается, когда отдыхает от работы в теплице. Включить сериал: «Анатомию страсти», «Доктора Хауса» или «Сверхъестественное», вязание в руки — идеально. До цветочного бизнеса Ольга долгое время работала риелтором, продавала обои, занималась фотографией и устраивала сказочные фотосессии, платья для которых шила сама (они до сих пор хранятся в чемодане в подвале как память). Работать с людьми ей очень нравилось. В студенчестве Ольга занималась танцами и много времени проводила на сцене.
Не так давно муж Ольги, Андрей, присоединился к работе в теплице. У мужчины была постоянная хорошая работа, но цветы увлекли и его. Случилось так, что Ольга уронила себе на ногу тяжелый мешок грунта и сломала ее. Работа с цветами на две недели стала для нее невозможной — как назло, в разгар срезки тюльпанов, и Андрей взялся помогать жене. Спустя время он оставил работу в найме и с головой ушел в семейный бизнес. Сломанная нога не единственная травма, которую получила Ольга, занимаясь цветами. У цветочницы порваны сухожилия и мышцы на руках из-за частой работы с тяжелым весом — помощь мужа оказалась весьма кстати.
Ольга Евдокимова — самоучка. О том, как выращивать цветы и как за ними ухаживать, она разбирается на практике. Интернету не доверяет, порой удивляется тому, что там пишут, привыкла ориентироваться на свои ощущения, не доверяет даже датчикам. Для работы обязательно составляется список того, что нужно сделать. Ольга говорит, что у нее явственный синдром отличницы: всё нужно делать на 5. Работает по принципу «Хочешь сделать хорошо — сделай сам», оттого в теплице нет наемных помощников.
— Меня спрашивают: «Чем вы кормите цветы, что они так благоухают?» У нас профессиональные семена, качественный грунт, в массмаркете он плохой, зараженный. Мы берем «Пельгорский», проверенная торфяная смесь, есть наши хорошие аналоги, обыкновенный азот для корневой подкормки, фосфор для массы, калий отвечает за цветение. Со временем я хорошо научилась понимать, что нужно цветку. Почему не получается вырастить на подоконнике? Там одна и та же температура, нет досветки. В теплице мы сделали свет максимально приближенным к природному. Ночью прохладно, утром роса, влажность, днем солнце — перепад температуры и климат очень важны, — объясняет садовод.
В планах на будущее у семьи перестройка теплицы — хотят снести старые и построить новую большую, в два этажа. Муж Ольги мечтает открыть флористический салон, но женщина не соглашается из-за нехватки времени, говорит, не хватит рук.
— Устаю ли я? Да, работа тяжелая. С тюльпанами проще, но рассаду я люблю больше. Мне постоянно нужно что-то делать, созерцать. Когда клиенты звонят мне и рассказывают, какие у них красивые цветы, я получаю бешеное удовольствие. Я всегда среди цветов, у меня хорошее настроение, оно даже не успевает испортиться, мне нравится делать этот мир ярче. 11 месяцев в году я живу в теплице. Гости приходят, собираемся только здесь, в дом почти не заходим, подружки фотографируются, некоторые помогают заниматься цветами, — делится цветочница.
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