Лук заменили на цветы — и бизнес расцвел: история красивой садовницы из Новосибирска, у которой больше 100 000 цветов

Утро в семье Евдокимовых начинается не с кофе, а с визита в теплицу: выключить отопление, включить вентиляторы, пройтись и проверить каждый цветок: полить, подкормить, пересадить, переставить.



— Приходим к 7–8 утра и уходим к ночи. Растения ждать не будут, — улыбается Ольга. — Работаем всей семьей, иногда помогает дочь. У папы своя теплица с клубникой, мы с мужем туда не ходим. Я нахожусь преимущественно в большой теплице. У нас нет отечественных семян, работаем только с зарубежными селекционерами: Голландия, Германия, Япония, Америка. Используем качественный грунт, он дорогой. Мешок грунта, 300 литров, стоит 1500 рублей, мы заказываем 100 мешков. Для каждого сезона два мешка подкормки (Голландия, Германия) — это еще 15 000 рублей, семена покупаем на 70–80 000 рублей, помимо семян, заказываем вегетативные растения тоже из Европы, но в этом году проблема: многие растения к нам не пришли, придется научиться самим в массе делать вегетативные растения путем черенкования.