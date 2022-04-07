Adidas требует 6,5 миллиона рублей с племзавода «Ирмень» из-за инцидента на сельской ярмарке

6 апреля 2022 года в Арбитражном суде НСО стартовало судебное разбирательство по иску немецкой компании Аdidas к новосибирскому племзаводу «Ирмень». Требования немецкого концерна составляют
Согласно материалам дела, из-за действий новосибирского завода произошел пожар, который повредил одежду и обувь крупного немецкого производителя. В конце
Племзавод «Ирмень» также представлял на ярмарке свою молочную продукцию. Но бойкой торговле помешал неприятный инцидент: ближе к закрытию базара из молочного отдела повалил дым. Как позже выяснилось, заискрила проводка в холодильнике «Ирменя». На место были вызваны пожарные, но, пока они были в пути, в помещении сработала система водяного пожаротушения. В результате вода повредила товары в магазине Adidas, который располагался по соседству с молочным отделом.
В судебном споре ЗАО «Ирмень» настаивает на своей невиновности в произошедшем, так как в торговом центре, где проходила ярмарка, специалисты нашли нарушения пожарной безопасности. Со слов представителя племзавода, в здании не было систем вентиляции. Чтобы отстоять свою позицию, производители молока будут добиваться проведения тщательной экспертизы, сообщает «Прецедент». Но судебный процесс может затянуть на неопределенное время.
Основная деятельность хозяйства «Ирмень» — производство и переработка молока, зерна и мяса. Здесь ежесуточно надаивают более
В декабре 2021 скончался легендарный Юрий Бугаков. Как он создал хозяйство «Ирмень» с чипами у коров и GPS на комбайнах, читайте в публикации.