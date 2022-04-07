Adidas требует 6,5 миллиона рублей с племзавода «Ирмень» из-за инцидента на сельской ярмарке

Племзавод «Ирмень» также представлял на ярмарке свою молочную продукцию. Но бойкой торговле помешал неприятный инцидент: ближе к закрытию базара из молочного отдела повалил дым. Как позже выяснилось, заискрила проводка в холодильнике «Ирменя». На место были вызваны пожарные, но, пока они были в пути, в помещении сработала система водяного пожаротушения. В результате вода повредила товары в магазине Adidas, который располагался по соседству с молочным отделом.



В судебном споре ЗАО «Ирмень» настаивает на своей невиновности в произошедшем, так как в торговом центре, где проходила ярмарка, специалисты нашли нарушения пожарной безопасности. Со слов представителя племзавода, в здании не было систем вентиляции. Чтобы отстоять свою позицию, производители молока будут добиваться проведения тщательной экспертизы, сообщает «Прецедент». Но судебный процесс может затянуть на неопределенное время.