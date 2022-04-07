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Adidas требует 6,5 миллиона рублей с племзавода «Ирмень» из-за инцидента на сельской ярмарке

Немецкий производитель одежды заявил о порче продукции из-за действий новосибирского завода

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В суде разбираются в инциденте на сельской ярмарке в <nobr class="_">2020 году</nobr>

В суде разбираются в инциденте на сельской ярмарке в 2020 году

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6 апреля 2022 года в Арбитражном суде НСО стартовало судебное разбирательство по иску немецкой компании Аdidas к новосибирскому племзаводу «Ирмень». Требования немецкого концерна составляют 6,5 миллиона рублей.

Согласно материалам дела, из-за действий новосибирского завода произошел пожар, который повредил одежду и обувь крупного немецкого производителя. В конце 2020-го в торговом центре на улице Большевистской в Новосибирске состоялась сельскохозяйственная ярмарка, в которой участвовали фермерские хозяйства области. Мероприятия омрачил пожар: из молочного отдела повалил дым. По данным истца, заискрила проводка в холодильнике «Ирменя». Пока ехали пожарные, сработала система пожарного тушения, вода и дым повредили продукцию Аdidas.

Племзавод «Ирмень» также представлял на ярмарке свою молочную продукцию. Но бойкой торговле помешал неприятный инцидент: ближе к закрытию базара из молочного отдела повалил дым. Как позже выяснилось, заискрила проводка в холодильнике «Ирменя». На место были вызваны пожарные, но, пока они были в пути, в помещении сработала система водяного пожаротушения. В результате вода повредила товары в магазине Adidas, который располагался по соседству с молочным отделом.

В судебном споре ЗАО «Ирмень» настаивает на своей невиновности в произошедшем, так как в торговом центре, где проходила ярмарка, специалисты нашли нарушения пожарной безопасности. Со слов представителя племзавода, в здании не было систем вентиляции. Чтобы отстоять свою позицию, производители молока будут добиваться проведения тщательной экспертизы, сообщает «Прецедент». Но судебный процесс может затянуть на неопределенное время.

Основная деятельность хозяйства «Ирмень» — производство и переработка молока, зерна и мяса. Здесь ежесуточно надаивают более 120 тонн молока, фасуют в пакеты и перерабатывают его на творог, сметану, масло, кефир, простоквашу, йогурты. Ежедневно в торговую сеть Новосибирска хозяйство поставляет более 2 тонн мясной продукции: более 60 наименований колбас, мясных деликатесов и полуфабрикатов, а также 1200 кг хлебобулочных изделий. В «Ирмени» — 24 000 га сельхозугодий.

В декабре 2021 скончался легендарный Юрий Бугаков. Как он создал хозяйство «Ирмень» с чипами у коров и GPS на комбайнах, читайте в публикации.

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