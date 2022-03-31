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«Спецоперация по изгнанию KFC»: красноярский ресторатор подогнал грузовики к ресторану американской сети

Сеть этого ресторатора есть и в Новосибирске

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Акция по изгнанию конкурентов привлекла внимание полиции

Акция по изгнанию конкурентов привлекла внимание полиции

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Владелец красноярской франшизы заведений Kannam Chicken, которая работает и в Новосибирске, Николай Ким призвал бойкотировать своих конкурентов из западных стран. Акцент он сделал на сети ресторанов KFC. К одному из заведений американской сети на улице Шахтеров он пригнал два грузовика, на кузове которых разместил баннеры с надписью «KFC уходи!» Сам он залез на один из большегрузов и в мегафон выкрикивал лозунги в защиту российского общепита, сообщают наши коллеги из NGS24.RU.

Накануне он выложил в соцсетях обращение к своим читателям: на его взгляд, «зарубежные компании захватили российский рынок, поэтому у них есть возможность делать быстрее, дешевле и не терять качество». После их ухода он готов занять освободившуюся долю рынка.

— Когда подобные компании уйдут с рынка, уверен, что мы сможем сделать в разы круче. Поднять нашу экономику, уровень жизни, обеспечить свое будущее и будущее наших детей! Настало время перемен, нам пора объединяться. Всё в наших руках, рост нашей страны во всех смыслах! Пришло время заменить иностранные компании отечественными! Я призываю граждан игнорировать эти заведения. Я сам готов лично участвовать в развитии этой отрасли. И мои слова — совсем не пустой звук. Есть готовые решения, есть российские франшизы, включая мою, — заявил Ким.

По информации нашего очевидца, на место довольно быстро прибыли полицейские. Они забрали ресторатора Николая Кима в отделение, но КАМАЗы продолжают стоять на прежнем месте с плакатами. Редакция NGS24.RU направила запрос в МВД.

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Сеть Kannam Chicken основана на моноформате, где главное блюдо — корейская курочка, также есть дополнительные позиции: воки, рамен, чикен-ролл (шаурма), куриный шашлык. По данным «Контур.Фокуса», Kannam Chicken принадлежит Надежде Цой, она же — директор фирмы. Сеть развивается в России по франшизе. Кафе есть в более чем 30 российских городах, включая Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Кемерово, Адлер, Грозный и Иркутск. В Новосибирске расположены два филиала сети: один — на ул. Пролетарской, 48/1, второй — на Пермской, 27.

Согласно информации 2ГИС, в Новосибирской области работает 30 филиалов KFC.

В Красноярске открыто 19 филиалов KFC, заведений же Николая Кима в разы меньше: есть кафе на Молокова и два пункта самовывоза. Также есть кафе Kannam Asia на Партизана Железняка.

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