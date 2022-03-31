«Спецоперация по изгнанию KFC»: красноярский ресторатор подогнал грузовики к ресторану американской сети

— Когда подобные компании уйдут с рынка, уверен, что мы сможем сделать в разы круче. Поднять нашу экономику, уровень жизни, обеспечить свое будущее и будущее наших детей! Настало время перемен, нам пора объединяться. Всё в наших руках, рост нашей страны во всех смыслах! Пришло время заменить иностранные компании отечественными! Я призываю граждан игнорировать эти заведения. Я сам готов лично участвовать в развитии этой отрасли. И мои слова — совсем не пустой звук. Есть готовые решения, есть российские франшизы, включая мою, — заявил Ким.



По информации нашего очевидца, на место довольно быстро прибыли полицейские. Они забрали ресторатора Николая Кима в отделение, но КАМАЗы продолжают стоять на прежнем месте с плакатами. Редакция NGS24.RU направила запрос в МВД.