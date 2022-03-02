Сотрудники российских IT-компаний получат отсрочку от армии и льготную ипотеку

Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня провел заседание правительства, во время которого сообщил о принятых решениях по поддержке IT-отрасли. Компании ждут налоговые льготы — до 31 декабря 2024 года они не будут платить налог на прибыль. Освободят IT-компании и от проверок на этот же срок. На перспективные разработки отечественных решений в области информационных технологий можно будет получить гранты, а на реализацию новых проектов — льготные кредиты под 3%.
Иностранцы, пожелавшие работать в отечественных IT-компаниях, могут по упрощенной процедуре трудоустроиться и получить вид на жительство, а российские сотрудники получат право на получение отсрочки от призыва на военную службу до достижения ими возраста 27 лет. Также правительству нужно будет предусмотреть выделение IT-компаниям денег на улучшение жилищных условий работников и повышение им зарплат. Как пояснил Михаил Мишустин, сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.
Соответствующий указ уже подписал Владимир Путин, он опубликован на сайте Кремля.