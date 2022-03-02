ИКЕА остается в России? Чем грозят шведскому бренду европейские санкции

Покупатели засыпали магазины IKEA в России вопросами об их дальнейшей работе. Люди переживают, что иностранный бренд может исчезнуть из страны из-за санкций Евросоюза. Десятки сообщений появились на его официальной странице в социальной сети.
— Скажите, пожалуйста, ИКЕА останется на российском рынке?
— Планирует ли ИКЕА закрываться в России? — спрашивают пользователи.
На все расспросы представители магазинов отвечают кратко.
— Отметим, что магазины ИКЕА работают в прежнем режиме. Ознакомиться с подробной информацией о режимах работы вы всегда можете на нашем сайте, — сообщили представители компании.
Впрочем, политологи не исключают разных поворотов событий. Генеральный директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев отмечает, что серьезных антироссийских настроений в Швеции (на родине бренда) пока не наблюдает, а именно настрой общества, по мнению эксперта, будет определяющим в его решениях относительно этого рынка.
— Здесь встает вопрос именно о морально-психологическом давлении, — говорит Дмитрий Журавлев. — Если противники России окажутся самыми заметными и многочисленными, то бренды уйдут.
— Если европейского покупателя убедят, что ИКЕА, оставаясь в России, борется против демократии и свободы, то боюсь, что потери будут больше, потому что в их магазины в Европе никто ходить не будет, — объяснил Журавлев.
Впрочем, пока, по мнению эксперта, причин для беспокойства нет. Ситуация с ИКЕА кажется стабильной — насколько это возможно. Никто не требует ухода магазинов из России, да и решение об этом точно не дастся просто — в стране у бренда работают собственные производства, и в случае чего придется останавливать цеха и увольнять людей.
Пока куда более явной проблемой кажется недостаток товаров в ассортименте. Группу ИКЕА заполнили запросы о том, когда те или иные предметы снова появятся в наличии, но четких ответов компания не дает, ссылаясь на проблемы с поставками.
— К сожалению, сейчас мы столкнулись с рядом производственных и логистических сложностей, из-за чего сроки и объемы поставок могли измениться. Приносим свои извинения за эти неудобства: мы делаем всё возможное, чтобы вновь предоставить широкий выбор товаров ИКЕА, — отвечают на вопросы о поставках представители магазина.
Ряд товаров магазин обещает завезти в середине марта, но сроки поставки большинства позиций из последних запросов покупателей остаются неизвестны.
Как следует из информации на официальном сайте ИКЕА, сейчас в России представлено 14 гипермаркетов сети и еще несколько магазинов-студий.
По данным сервиса проверки контрагентов «Контур.Фокус», выручка компании ООО «Икеа Дом» (которая управляет магазинами ИКЕА в России) в 2020 году составила 123,1 миллиарда рублей, показав рост в 6% к 2019 году.
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