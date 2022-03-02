ИКЕА остается в России? Чем грозят шведскому бренду европейские санкции

— Если европейского покупателя убедят, что ИКЕА, оставаясь в России, борется против демократии и свободы, то боюсь, что потери будут больше, потому что в их магазины в Европе никто ходить не будет, — объяснил Журавлев.

Впрочем, пока, по мнению эксперта, причин для беспокойства нет. Ситуация с ИКЕА кажется стабильной — насколько это возможно. Никто не требует ухода магазинов из России, да и решение об этом точно не дастся просто — в стране у бренда работают собственные производства, и в случае чего придется останавливать цеха и увольнять людей.