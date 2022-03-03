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IKEA закрывает магазины в России

Остановка работы затронет 15 тысяч сотрудников

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IKEA закрывается, но торговые центры «МЕГА» продолжают работать

IKEA закрывается, но торговые центры «МЕГА» продолжают работать

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Магазины IKEA в городах России и Белоруссии закрываются до 31 мая, передает ТАСС. Продажи остановлены и в обычных магазинах, и онлайн.

В заявлении, опубликованном на сайте компании, говорится, что IKEA приняла решение приостановить весь экспорт и импорт в Россию и Беларусь и из них, а также приостановить все производственные операции. При этом особо отмечается, что магазины в городах России закроются, а торговый центр «МЕГА» будет продолжать работать. Это, по мнению компании, сможет обеспечить доступ россиян к предметам первой необходимости.

— Эти решения оказывают непосредственное влияние на 15 000 сотрудников IKEA. Амбиции групп компаний носят долгосрочный характер, и мы обеспечим занятость и стабильность доходов на ближайшее будущее и оказываем поддержку им и их семьям в регионе, — говорится в заявлении.

Сейчас в России 14 магазинов IKEA.

Всю информацию о военной операции на Украине мы собираем в онлайн-трансляции.

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