В «Галерее Новосибирск» задумали масштабные перестановки — из-за конфликта сети фастфуда отключили электричество

Точка сети New York Pizza на фуд-корте ТРЦ «Галерея Новосибирск» закрыта с минувшей пятницы — ей просто отключили электричество. Как выяснил обозреватель НГС, конфликт выходит за рамки отношений конкретных арендатора и арендодателя. Публика уходит из торговых центров, а с ней мотивацию держать там свои заведения теряют и часть операторов общепита.



Заведение NYP на фуд-корте «Галереи Новосибирск» не работает с пятницы, на нем опущены рольставни. Никаких объясняющих причины закрытия точки объявлений на них нет. В отделе информации НГС сообщили, что готовы отвечать только на письменные запросы, которые можно отправить через специальную форму на сайте. Ответ администрация готова дать «в течение пяти дней». Запрос был отправлен еще в понедельник, 21 февраля , на момент выхода материала ответа на него редакция не получила. Попытка получить комментарий в отделе аренды так и не увенчалась успехом — сотрудник, до которого удалось дозвониться, отказался от комментариев, мотивировав это тем, что подобные полномочия есть только у «сотрудников в Москве».