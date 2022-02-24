В «Галерее Новосибирск» задумали масштабные перестановки — из-за конфликта сети фастфуда отключили электричество

Точка сети New York Pizza на фуд-корте ТРЦ «Галерея Новосибирск» закрыта с минувшей пятницы — ей просто отключили электричество. Как выяснил обозреватель НГС, конфликт выходит за рамки отношений конкретных арендатора и арендодателя. Публика уходит из торговых центров, а с ней мотивацию держать там свои заведения теряют и часть операторов общепита.
Заведение NYP на фуд-корте «Галереи Новосибирск» не работает с пятницы, на нем опущены рольставни. Никаких объясняющих причины закрытия точки объявлений на них нет. В отделе информации НГС сообщили, что готовы отвечать только на письменные запросы, которые можно отправить через специальную форму на сайте. Ответ администрация готова дать «в течение пяти дней». Запрос был отправлен еще в понедельник,
Как пояснила руководитель сети New York Pizza Евгения Головкова, причина прекращения работы NYP в этом ТРЦ состоит в том, что администрация просто отключила заведению электропитание. По ее словам, дело в том, что NYP сразу же отказалась переезжать на четвертый этаж (НГС писал об этих планах «Галереи»).
— У нас есть большие сомнения по поводу посещаемости фуд-корта на четвертом этаже, которую нам обещают в «Галерее». Там будет существенно больше посадочных мест, но в этом ТРЦ даже до пандемии не было проблем с этим. Я не думаю, что переезд позволит привлечь новых посетителей.
По словам Головковой, администрация ТРЦ в ответ на нежелание переезжать отменила скидки, которые предоставила всем арендаторам на время, пока действовали пандемические ограничения. И поскольку NYP не согласилась заплатить полную стоимость аренды, администрация ТРЦ просто отключила заведению электроэнергию.
— Это очень странное решение, потому что вообще-то у «Галереи» есть наш депозит, который мы вносили еще пять лет назад, когда открывали здесь точку. И если уже ТЦ так хочет получить эти деньги, то можно было сделать это за счет депозита.
Сейчас на четвертом этаже ведутся строительные работы, открыть фуд-корт на новом месте в «Галерее» обещают уже в апреле.
Сейчас на фуд-корте в «Галерее» остались работать семь заведений (без собственного зала): McDonald`s, KFC, Burger King, Sushi Day`s, Kung Pho, «Казан Мангал», «33 пингвина». В половинчатом формате (с небольшой собственной посадочной зоной) действует точка кондитерской Cinnabon. Во время пандемии здесь закрылась точка «Добрянки», до сих пор ее никто не заменил.
Руководитель сети Sushi Day`s Дмитрий Клок также с сомнением относится к перспективам переноса фуд-корта на четвертый этаж. По его мнению, заниматься этим сейчас просто несвоевременно, поскольку до сих пор неясно, будут ли еще введены какие-то новые ковидные ограничения.
— Совершать кардинальные изменения в концепции фуд-корта и заставлять своих проверенных и надежных партнеров (а мы в «Галерее» более 7 лет) привлекать серьезные, а учитывая кризис общепита, заемные средства — это не совсем этично. Переезд — это не просто ребрендинг, по сути, это открытие нового заведения, которое потребует миллионов рублей инвестиций, — объясняет Клок.
При этом Клок отмечает, что арендная плата на четвертом этаже будет выше. В то время как до сих пор нет определенности с тем, будут ли на новом месте работать точки большой тройки, без которых фуд-корт будет попросту обречен.
— В целом мы безусловно верим и поддерживаем проект большого единого гастропространства на четвертом этаже, но всё это несколько несвоевременно, на наш взгляд, — считает Клок.
Совладелец Kung Pho Константин Заварин настроен более оптимистично, отмечая, что на четвертом этаже фуд-корт будет больше.
— Вариантов два: переезд на четвертый этаж или закрытие заведения. На самом деле галерея идет навстречу в этом вопросе. Если переезжаешь, естественно.
Дмитрий Клок добавляет также, что фастфуд в итоге пострадал от пандемии сильнее всего. Несмотря на то что формально требования предъявлять QR-код никто не отменял, в реальности их продолжают в обязательном порядке требовать только на фуд-кортах. Это привело к падению выручки на 30–40% (с момента введения в ноябре прошлого года).
Евгения Головкова отмечает, что ТРЦ во всем мире в последние годы испытывают очевидный отток посетителей, потому что всё больше покупок делается в онлайне. Кроме того, появляются новые форматы сравнительно демократичного питания и отдыха помимо привычных торговых центров: ресторанные дворики, гастромаркеты
По стечению обстоятельств первый новосибирский гастромаркет открылся в непосредственной близости от «Галереи» — в составе Центрального рынка. Здесь он называется «Гастро-корт», и в его составе работает уже 17 точек с самой разной (преимущественно национальной) кухней.