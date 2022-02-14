Гастрокорт Центрального рынка расширился на второй этаж — пробуем блюда из новых точек

Гастрокорт на Центральном рынке постепенно обрастает всё новыми точками, но посетителей здесь по-прежнему немного. Чтобы привлечь внимание к своему детищу, владельцы рынка решили провести здесь то, что они назвали «гастрофестивалем». Обозреватель НГС посетил это немноголюдное мероприятие, а заодно прошелся по многочисленным новым заведениями самого гастрокорта, появившимся здесь с момента его официального открытия.
Гастрокорт занимает пристройку между павильонами самого рынка. Раньше здесь просто работали торговые точки, но хозяева рынка решили отдать это место под ставший невероятно популярным во всём мире гастромаркет. С точки зрения общего принципа работы, это знакомый новосибирцам фуд-корт (много точек с едой и общий зал). Принципиальное отличие гастромаркета в составе арендаторов — это не стандартные сетевые заведения, а проекты гастроэнтузиастов — необычной (по крайней мере, для массового потребителя) кухней и авторским подходом.
Сейчас на гастрокорте работает уже 17 точек разного размера (плюс один пустующий слот), но все они находятся на первом этаже. Пространство этажом выше еще недавно было занято магазинами одежды. Но, видимо, уже тогда было принято решение отдать и это помещение под еду и развлечения. Летом здесь появилась странная летняя веранда, на которой почти никогда никого не было.
Теперь всё пространство второго этажа представляет собой огромное помещение, лишенное перегородок и стен. Частично оно заставлено столиками, небольшая зона отведена для маленьких детей, но в целом здесь пока ничего нет вообще. Немногочисленные участники «Гастрофеста» вышли на него по большей части с какими-то переносными прилавками.
Народу было, мягко говоря, немного — в первый час работы фестиваля общее количество его участников явно превышало количество посетителей. Основным объектом притяжения сразу стала фотозона, собранная из розовых шариков. Оно и понятно — фотографироваться здесь можно было бесплатно.
Набор участников фестиваля наводил на мысль, что их собирали в спешке, в последний момент. Здесь был стол завсегдатая подобных мероприятий — новосибирского производителя мясных деликатесов «Сибирский хамон», пара точек со сладостями (капкейки и конфеты ручной работы), стол с острыми соусами, кофейня Brick`s Coffee и точка неопределенной направленности Elen`s Mikado с первого этажа. Плюс точка небольшого бара Why think — just drink из гостиницы «Центральная» (она принадлежит тем же владельцам, что и «Центральный рынок»). То есть в общем ничего такого, что могло бы теоретически мотивировать человека поехать куда-то в воскресенье.
Сами участники признавались, что какую-то маркетинговую активность со стороны организаторов они заметили лишь в последние пару дней перед фестивалем. А учитывая тот факт, что ни сам Центральный рынок, ни тем более гастрокорт не смогли пока создать вокруг себя никакого значительного «комьюнити» — круга поклонников, которым достаточно было просто кинуть клич, то непонятно, откуда могла на фестивале взяться нужная такому мероприятию публика. Это при том, что в Новосибирске есть опыт проведения подобных фестивалей и ярмарок. Достаточно вспомнить Vilka-fest, который собрал куда больше народу на том же самом Центральном рынке в куда менее подходящих для этого условиях.
Тем не менее стоит признать: теперь на Центральном рынке есть просторное помещение, где могут с относительным комфортом рассесться посетители гастрокорта и расположиться новые точки, если появятся желающие их открыть. В конце концов, это пространство могут использовать на взаимовыгодной основе чуть более профессиональные организаторы мероприятий.
Сам гастрокорт тем временем существенно прибавил в количестве и качестве арендаторов. Сейчас здесь работает уже 17 концепций — это почти вдвое больше, чем было здесь еще в конце минувшей осени — сразу после официального открытия.
Рядом с кофейней на пути в первый павильон (с продуктами) в уголке притулилась точка «О!Ладушки». Вопреки названию, пекут здесь не оладьи, а, скорее, что-то напоминающее американские панкейки, которые подают со сгущенкой, орешками, медом
Tantuni — проект из Томска, где у ребят несколько уличных точек. Основное блюдо — вариант шаурмы, где мясо готовится не на вертеле, а жарится на плоском гриле. Технология позволяет готовить из любого сырья (на выбор курица, телятина, овощи и морской коктейль), но ждать придется дольше, чем в случае со стандартной «шавой». Цены начинаются с 210 рублей, но уже за эту сумму получается порция приличного размера. Сделано неплохо, хотя видна некоторая неряшливость и неорганизованность, которая бывает свойственна проектам, созданным людьми без особенного опыта в общепите.
Точка с паровыми пельменями в китайском стиле Wonton. Несколько наивная попытка подавать привычный продукт дороже обычного, просто назвав его иностранным словом. Вонтоны традиционно были больше распространены на юге Китая. От более похожих на привычные нами пельмени цзяоцзы их отличает более тонкая оболочка и то, что их подают чаще в бульоне или по отдельности, как самостоятельный вид закуски.
Здешние «вонтоны» (от 180 рублей) варят из заморозки (что для китайских заведений с такого рода блюдами совершенно неприемлемо), у них толстая «кожа» из чуть рыхлого теста, а в начинке часть мяса заменена овощами. Подаются с соусом и подвяленными ягодами клюквы. Выглядит не очень инстаграмно, а вкус застрял где-то между нормальными пельменями и китайской экзотикой. Поэтому есть опасение, что они не понравятся ни традиционалистам, ни любителям китайской кухни.
Хозяева точки Elen`s Mikado мало того что согласились взять самую незаметную площадку (она расположенной со стороны продуктового павильона и из зала гастрокорта не видна вообще), так выбрали предельно неинформативное название. Знакомство с набором блюд так же не проясняет ситуацию. Здесь предлагают ламаджо (приготовленные на гриле пресные армянские лепешки) — очень неплохие и всего за 65 рублей, запеченный картофель с начинками (это можно понять, только прочитав меню) и тортики.
При умении себя правильно подать и большей концентрации на каком-то одном блюде заведение могло бы иметь успех — качество тому способствует. Но далеко не всякий потенциальный покупатель в принципе обратит на него внимание.
Маленькая точка с чили кон карне и острым мексиканским супом посоле (она так и называется «Чили и посоле») — образцовый пример того, как должно выглядеть заведение на гастромаркете. Понятное название, понятная еда, которую можно быстро сервировать, но долго и муторно готовить самому. Есть только один нюанс — непонятно, почему на фото оба блюда выглядят почти одинаково? Посоле (250 рублей), например, без подсказки можно принять за чили кон карне, в который просто добавили слишком много соуса. Но, в принципе, это вкусная, яркая еда, которая не только радует рецепторы, но и просто насыщает.
Казалось бы, открывать на гастрокорте» заведение с пловом и лагманом — это верх банальности (здесь таких полрынка). Но именно предлагающая эти блюда точка «Три Каzана» сейчас явный лидер потребительских симпатий. Здесь постоянно люди, а работники не сидят без дела ни минуты — или сервируют блюда, или готовят. Плов действительно очень неплох, а учитывая цену (150 рублей), легко укладывает на лопатки всех прочих здешних хипстеров. А главное, он выглядит на рынке предельно органично.
При всех возможных претензиях к гастрокорту, это уже состоявшийся проект, которому хозяевам рынка нужно теперь хотя бы просто не мешать. Конечно, никакого «Даниловского рынка» на улице Гоголя не появится, но и Новосибирск — не Москва. Гастрокорту придется искать какой-то собственный путь сообразно вкусам местной публики. Набор арендаторов будет меняться (оттуда уже съехала, проработав пару месяцев, точка группы «Бочкари»), пока эти вкусы и предложение не войдут в резонанс. А пока на Центральный рынок можно съездить попробовать интересной еды. А заодно прикупить каких-то продуктов — он же именно для этого создан вообще-то.
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