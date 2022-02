Гастрокорт Центрального рынка расширился на второй этаж — пробуем блюда из новых точек

Набор участников фестиваля наводил на мысль, что их собирали в спешке, в последний момент. Здесь был стол завсегдатая подобных мероприятий — новосибирского производителя мясных деликатесов «Сибирский хамон», пара точек со сладостями (капкейки и конфеты ручной работы), стол с острыми соусами, кофейня Brick`s Coffee и точка неопределенной направленности Elen`s Mikado с первого этажа. Плюс точка небольшого бара Why think — just drink из гостиницы «Центральная» (она принадлежит тем же владельцам, что и «Центральный рынок»). То есть в общем ничего такого, что могло бы теоретически мотивировать человека поехать куда-то в воскресенье.