Гастрокорт Центрального рынка расширился на второй этаж — пробуем блюда из новых точек

Гастрокорт на Центральном рынке постепенно обрастает всё новыми точками, но посетителей здесь по-прежнему немного. Чтобы привлечь внимание к своему детищу, владельцы рынка решили провести здесь то, что они назвали «гастрофестивалем». Обозреватель НГС посетил это немноголюдное мероприятие, а заодно прошелся по многочисленным новым заведениями самого гастрокорта, появившимся здесь с момента его официального открытия.



Гастрокорт занимает пристройку между павильонами самого рынка. Раньше здесь просто работали торговые точки, но хозяева рынка решили отдать это место под ставший невероятно популярным во всём мире гастромаркет. С точки зрения общего принципа работы, это знакомый новосибирцам фуд-корт (много точек с едой и общий зал). Принципиальное отличие гастромаркета в составе арендаторов — это не стандартные сетевые заведения, а проекты гастроэнтузиастов — необычной (по крайней мере, для массового потребителя) кухней и авторским подходом.