«Я сижу без работы с миллионными долгами»: популярный фитнес-клуб распродал абонементы и закрылся

«Школа Шпагата Арианны Илимской» появилась в Новосибирске в 2017 году. Первый центр открылся на Димитрова как филиал студии с аналогичным названием в Казахстане. Однако собственники быстро поняли, что вести дела на две страны проблематично, и перепродали бизнес предпринимателю Александру Татаурову. В 2018 году открылась вторая студия на Студенческой.

Сейчас все социальные сети школы шпагата подчищены, активна только страница в Instagram, на которой клиенты студии оставляют гневные комментарии с требованием вернуть деньги за абонементы.