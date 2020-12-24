«Я сижу без работы с миллионными долгами»: популярный фитнес-клуб распродал абонементы и закрылся

В Новосибирске закрылась популярная студия шпагата
В начале декабря клиенты «Школы Шпагата Арианны Илимской» начали массово жаловаться на странное поведение руководства. Все три филиала студии оказались закрыты, социальные сети подчищены, а звонки и сообщения клиентов — игнорируются. Люди остались без занятий с дорогими абонементами на руках. Директор «Школы Шпагата Арианны Илимской» Александр Татауров не скрывает, что должен денег не только клиентам, но и своим кредиторам, заявляя, что его бизнес убили государство и арендодатели. В ситуации разбиралась журналист НГС Алёна Истомина.
«Школа Шпагата Арианны Илимской» появилась в Новосибирске в 2017 году. Первый центр открылся на Димитрова как филиал студии с аналогичным названием в Казахстане. Однако собственники быстро поняли, что вести дела на две страны проблематично, и перепродали бизнес предпринимателю Александру Татаурову. В 2018 году открылась вторая студия на Студенческой.
Сейчас все социальные сети школы шпагата подчищены, активна только страница в Instagram, на которой клиенты студии оставляют гневные комментарии с требованием вернуть деньги за абонементы.
— Я ходила около года в эту студию, до пандемии, — рассказала корреспонденту НГС сибирячка Александра. — Во время самоизоляции у них две студии закрылись и почему-то открылась новая, на Кирова. Они всё время, до декабря, активно продавали абонементы. Сначала восемь занятий за три тысячи, потом была акция — безлимитная неделя за
«Люди не понимают бизнес»
Директор школы Александр Татауров не скрывает — сейчас у него на почте действительно лежит порядка
— У нас куча обязательств перед клиентами, но денег нет. Вся надежда была на открытие, что деньги появятся, пандемия закончится, — объясняет предприниматель. — Мы закрылись, не работали весь этот период. Правительство нас кормило завтраками весь этот месяц. Открыли нас только в конце августа. И за это время мы уже получили кучу предложений о возврате. А еще у меня куча обязательств, в том числе перед кредиторами.
Татауров считает, что его бизнес убило государство, которое оставило его без поддержки, и арендодатели, которые отказались соблюдать закон, принятый об отсрочке платежей для пострадавшей отрасли. Арендодатели — ЗАО «Труд» и ООО «Арагва» — не пошли навстречу предпринимателю, а повесили замки в помещениях студии.
Александр Татауров подал иски к компаниям об отсрочке уплаты в связи с режимом повышенной готовности, действующим на территории Новосибирской области с
— Мы планировали выиграть суды и наладить бизнес, поэтому сняли третий зал, на Кирова, — объяснил бизнесмен. — Планы были такие, что мы будем работать в формате трех студий. Я пытался за свой бизнес бороться всеми способами. Думал, что вот в трех студиях откроемся, прибыль пойдет, но суды мы проиграли. А в октябре продажи начали падать, мы не смогли платить за аренду в третьей студии. И как снежный ком всё это копилось, долг начал расти.
25 ноября арендодатель студии на Кирова сменил замки в помещении, и Татауров остался без денег, имущества и связи с клиентами — так как телефон, к которому были привязаны аккаунты в соцсетях и через который он общался с покупателями, остался в студии.
— Я в свою очередь сижу без работы, без денег, — сетует предприниматель. — Ищу куда податься, где заработать деньги. Некоторые люди просто не понимают бизнеса. Я с клиентом на днях общался, он не понимает, из чего бизнес-модель состоит. Все думают, что я деньги набрал и спрятался. А я с прошлого года с копейки на копейку перебиваюсь. Всё надеялся... А вот на днях даже в 2ГИС позвонил, чтобы поудаляли компанию. Теперь уже точно мы ничего не сможем восстановить и вернуть. Такая ситуация у нас вышла нехорошая.
Мужчина пояснил, что общая сумма долга перед кредиторами и клиентами у него составляет порядка трех миллионов рублей. Александр Татауров заверил, что деньги покупателям абонементов он обязательно вернет.
«Был совершенно неадекватный разговор»
На сайте арбитражного суда Новосибирской области действительно есть исковое заявление от ИП Татаурова Александра Владимировича к ООО «Арагва» и ЗАО «Труд» о принуждении об отсрочке уплаты арендной платы на срок пандемии. В обоих случаях суд отказал в иске, так как срок договора закончился еще до начала пандемии.
— Он стал снимать у нас зал летом 2019 года, — объясняет ситуацию директор ООО «Арагва» Надежда Полякова. — Осенью перестал платить, мы с ним начали общаться более тесно. Он сказал, что ведет переговоры о продаже бизнеса. Просил дать время. Осень прошла, зима началась — а он всё просил время.
В марте у предпринимателя и «Арагвы» закончился договор об аренде. По словам Поляковой, бизнесмена несколько раз просили отдать ключи от студии и забрать из помещения свое имущество.
— А тут начался ковид, и пошли угрожающие письма, что мы из-за коронавируса ему должны и он пойдет в суд. Так он ведь нам еще до этого уже полгода не платит. Зачем бы мы продлевали с ним договор? Естественно, ни о какой дальнейшей деятельности в рамках нашего здания не было и речи, — продолжает Полякова. — В августе мы узнаём, что у нас с ним суд. То есть пока он вел переговоры, умолял нас подождать, сам подал иск в суд, что мы препятствуем его деятельности. Ну мы пришли в суд, показали документы о том, что у нас еще в мае всё кончилось. На этом вся история с этим человеком и закончилась. Мы так и не поняли, что там у него случилось. Он какой-то абсурдный, нелогичный.
Компания ЗАО «Труд» подала встречный иск к Татаурову с требованием выплатить долг за арендную плату. Представитель «Арагвы» добавила, что не судится с предпринимателем, потому что понимает его ситуацию и для них подобный случай — «слишком мелко».
Читать договор и идти в суд
Юрист антикризисного центра «Опора России» Наталья Мошарова объяснила, что Александр Татауров обратился в их организацию из-за проблем с бизнесом в условиях пандемии.
— Дело было проиграно, проиграно было потому, что на момент, когда Александр попросил предоставить ему отсрочку в платеже, уже существовала значительная просрочка по арендным платежам. И в связи с чем арендодатель ему и отказал и встречным образом направил ему требование о расторжении договора, — объяснила Наталья Мошарова.
Юрист добавила, что об этих обстоятельствах юристам компании стало известно только во время судебного заседания, когда представитель ответчика стал приходить в суд.
— Людям, которые приобрели абонемент и не могут вернуть за него свои деньги, надо смотреть условия договора, в рамках которого абонемент приобретался, — объяснила юрист. — Всё индивидуально, потому что кто-то полгода посещал, допустим, а кто-то вообще не успел посетить. Если никаким другим образом невозможно решить, надо идти в суд.
В декабре прокуратура Заельцовского района оштрафовала ООО «Похоронный дом "Некрополь"» на 20 миллионов рублей за коррупцию. Штраф касался завершенного уголовного дела о взятках, которые, по версии следствия, представители похоронного бизнеса регулярно давали заведующему патолого-анатомическим отделением ГКБ