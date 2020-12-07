Как будут работать торговые центры Новосибирска в новогодние каникулы (кое-где 1 января будет выходной)

Торговые центры Новосибирска опубликовали графики работы в новый год
Новосибирские ТРЦ в канун нового года перейдут на «праздничный» график: некоторые 31 декабря закроются раньше обычного. НГС узнал, как будут работать крупнейшие торгово-развлекательные центры города.
ТЦ «МЕГА» с 24 по 30 декабря будет работать с 10:00 до 23:00, однако 31 декабря режим работы сократится до 18:00. В первый день 2021 года торговый центр заработает с 14:00, а закроется в 22:00. Уже со 2 декабря «МЕГА» начнет работать в стандартном режиме.
ИКЕА не станет продлевать часы работы перед новогодней ночью, а 31 декабря, 1 и 2 января будет работать по такому же графику, что и «МЕГА».
Гипермаркет «Ашан» с 18 по 20 декабря будет работать с 8:00 до 23:00. С 21 по 24 декабря рабочий день сократят на один час (до 22:00). С 25 по 30 декабря режим работы увеличат на два часа — гипермаркет будет работать с 8:00 до полуночи. В новогоднюю ночь магазин будет работать до 20:00, 1 января будет выходной, 2 января — откроется в 10:00 и проработает до 22:00. С 3 января гипермаркет приступает к работе в обычном режиме с 8:30 до 22:00.
«Леруа Мерлен» 31 декабря проработает до 18:00, 1 января — выходной. Со 2 января приступает к работе в стандартном режиме.
ТРЦ «Аура» будет работать с 10:00 до 23:00 с 24 по 30 декабря. Гипермаркет «О'КЕЙ» в эти дни перейдет на круглосуточный режим работы. Магазины торгового центра 31 декабря сократят рабочий день на три часа, а точка «О'КЕЙ» — закроется в 21:00. В первый день нового года магазины в «Ауре» откроются в 13:00 и закроются в 22:00, гипермаркет задержится еще на час. Со 2 января весь ТРЦ приступает к обычному режиму работы.
В период с 21 по 30 декабря торговый центр «Галерея» будет работать с 10:00 до 23:00, 31 декабря — с 10:00 до 20:00, 1 января — с 12:00 до 22:00. Начиная со 2 января, торговый центр заработает по стандартному расписанию.
Остальные торговые центры еще не определились с графиком работы в новогодние каникулы. Мы будем постепенно обновлять эту новость.
Новосибирские торговые центры и отдельные магазины уже начали готовиться к встрече Нового года. Первые елки и тематические украшения появились в них и на городских улицах уже в конце этой недели. Обозреватель НГС Стас Соколов прошел по городу в поисках новогоднего настроения — посмотрите репортаж.