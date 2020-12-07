Как будут работать торговые центры Новосибирска в новогодние каникулы (кое-где 1 января будет выходной)

Новосибирские ТРЦ в канун нового года перейдут на «праздничный» график: некоторые 31 декабря закроются раньше обычного. НГС узнал, как будут работать крупнейшие торгово-развлекательные центры города.

ТЦ «МЕГА» с 24 по 30 декабря будет работать с 10:00 до 23:00, однако 31 декабря режим работы сократится до 18:00. В первый день 2021 года торговый центр заработает с 14:00, а закроется в 22:00. Уже со 2 декабря «МЕГА» начнет работать в стандартном режиме.



ИКЕА не станет продлевать часы работы перед новогодней ночью, а 31 декабря, 1 и 2 января будет работать по такому же графику, что и «МЕГА».