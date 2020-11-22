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Елки, несмотря ни на что: как магазины готовятся к Новому году — фоторепортаж из торговых центров

В городе зажглись первые гирлянды и начали продавать новогодние украшения

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Елка на входе в ТРЦ «Аура» не только создает праздничное настроение, но и помогает разделять потоки — вход через одну дверь, выход — через другую&nbsp;

Елка на входе в ТРЦ «Аура» не только создает праздничное настроение, но и помогает разделять потоки — вход через одну дверь, выход — через другую 

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В новосибирских магазинах появились первые елки и новогодние украшения

Новосибирские торговые центры и отдельные магазины уже начали готовиться к встрече Нового года. Первые елки и тематические украшения появились в них и на городских улицах уже в конце этой недели. Обозреватель НГС Стас Соколов прошел по городу в поисках новогоднего настроения.

Новогодняя композиция на парковке перед ТЦ «МЕГА»

Новогодняя композиция на парковке перед ТЦ «МЕГА»

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Чемпионом по количеству елок и украшений в целом пока выглядит «МЕГА». Здесь первая инсталляция на новогодние темы установлена еще на парковке. Работы, впрочем, еще не закончены.

Елка-дом из ТЦ «МЕГА»

Елка-дом из ТЦ «МЕГА»

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Еще одна большая елка установлена в зоне фуд-корта. Это, пожалуй, единственное, чем здесь сейчас можно пользоваться, — фуд-корт формально закрыт, стулья и столы убраны, каток не работает. Но купить еду навынос можно во всех имеющихся здесь заведениях.

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У горожан уже большой выбор новогодних игрушек

У горожан уже большой выбор новогодних игрушек

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В «Ашане» вся промозона на входе отдана под новогодние игрушки, искусственные елки, карнавальные костюмы и вообще всё, что может пригодиться 31 декабря. В оформлении некоторых лотков чувствуется незримое влияние соседа — ИКЕА.

Украшения в атриуме ТРЦ «Аура»

Украшения в атриуме ТРЦ «Аура»

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Многофункциональные шары в атриуме ТРЦ «Аура» сейчас выглядят как елочные игрушки. Большая елка здесь встречает посетителей еще на входе.

Зона новогодних товаров в&nbsp;гипермаркете «О`Кей»

Зона новогодних товаров в гипермаркете «О`Кей»

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В гипермаркете «О`Кей» всё поскромней, но положенная по сезону новогодняя выкладка уже имеется. Посетителей, впрочем, пока все эти снеговики и мишура интересуют не сильно.

Первые елки в Новосибирске по традиции наряжают в магазинах

Первые елки в Новосибирске по традиции наряжают в магазинах

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Магазины в ТЦ тоже пытаются создавать праздничную атмосферу в меру сил и выделенных на это бюджетов. В магазине BORK стоит елка, которая явно украшена строго по бренд-буку — никакой самодеятельности.

Новогодние звезды в «Галерее Новосибирск»

Новогодние звезды в «Галерее Новосибирск»

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Елка и новогодние звезды появились в «Галерее Новосибирск». Обычно неофициальным центром всех новогодних торжеств становился фуд-корт, но сейчас там обстановка совсем не праздничная — «ресторанный дворик» здесь, как и везде, закрыт.

Новогодние украшения перед их монтажом у цветочного салона на пересечении Ленина и Советской

Новогодние украшения перед их монтажом у цветочного салона на пересечении Ленина и Советской

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Отдельные магазины пытаются украсить не только зал, но и здание, в котором работают. Так, владелец цветочного салона La Rose соорудил на пересечении Ленина и Советской целую светящуюся композицию.

Возле гостиницы «Центральная» поставили надувную елку

Возле гостиницы «Центральная» поставили надувную елку

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Каждый старается в меру сил и вкусов. Владельцы гостиницы «Центральная» поставили на одноэтажном здании во дворе (сейчас там работают разные точки общепита и магазины) не только надувных Деда Мороза и Снегурочку, но и надувную елку.

Украшения на входе в ресторан «Гуси в городе»

Украшения на входе в ресторан «Гуси в городе»

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На площади Маркса пока с праздничной атмосферой негусто. Но кое-где уже встречаются довольно симпатичные украшения. Так, ресторан «Гуси в городе» организовал на входе в заведение маленький кусочек рождественской Европы среди царства шаурмы, лагмана и дешевой одежды непонятного происхождения.

Новогодняя гирлянда овощного павильона на Сибиряков-Гвардейцев

Новогодняя гирлянда овощного павильона на Сибиряков-Гвардейцев

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Для того чтобы создать хоть немного новогодней атмосферы, не нужно много денег. Даже сколоченный из фанеры павильон с овощами и фруктами хочет выглядеть празднично. Это и проходящим мимо людям приятно, и покупателям, возможно, не так обидно из-за подорожавших помидоров и огурцов.

Украшения могут быть отчасти вынужденными. Так, в торговом центре «МЕГА», убрав с фуд-корта столы и стулья, соорудили из них целую композицию на не работающем из-за введенных ограничений катке.

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магазины в Новосибирскеновогодние украшенияНовый, 2021 год
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