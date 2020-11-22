Елки, несмотря ни на что: как магазины готовятся к Новому году — фоторепортаж из торговых центров

Новосибирские торговые центры и отдельные магазины уже начали готовиться к встрече Нового года. Первые елки и тематические украшения появились в них и на городских улицах уже в конце этой недели. Обозреватель НГС Стас Соколов прошел по городу в поисках новогоднего настроения.