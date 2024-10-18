10 дней дождей со снегом: каким будет конец октября в Новосибирске

В Новосибирске до конца октября возможно потепление до +10 градусов днем. В городе ожидаются снегопады и дожди. Такой прогноз составили прогнозные сервисы.
По информации сайта «Яндекс.Погода», самый теплый день во второй половине месяца ожидается 25 октября, когда воздух прогреется до +6 градусов, при этом возможен мокрый снег. Самым холодным днем может стать 31 октября с температурой в 0 градусов.
Согласно прогнозу RusMeteo, 25 и 26 октября в Новосибирске потеплеет до +7 градусов днем. С 24 по 29 октября ожидаются дожди и мокрый снег.
Сайт Gismeteo сообщает, что 26 октября возможно потепление до +10 градусов днем. После этого температура будет постепенно опускаться. С 21 по 31 октября в Новосибирске ожидается мокрый снег и дожди.
Ранее новосибирские синоптики рассказали, что на выходных в городе температура днем составит +5…+8 градусов.