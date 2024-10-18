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Осень 10 дней дождей со снегом: каким будет конец октября в Новосибирске

10 дней дождей со снегом: каким будет конец октября в Новосибирске

Сервисы составили прогноз погоды в Новосибирске на конец октября

3 008
5 комментариев

В городе прогнозируют мокрый снег

В Новосибирске до конца октября возможно потепление до +10 градусов днем. В городе ожидаются снегопады и дожди. Такой прогноз составили прогнозные сервисы.

По информации сайта «Яндекс.Погода», самый теплый день во второй половине месяца ожидается 25 октября, когда воздух прогреется до +6 градусов, при этом возможен мокрый снег. Самым холодным днем может стать 31 октября с температурой в 0 градусов.

Ночные температуры в октябре могут опускаться до -2 градусов

Согласно прогнозу RusMeteo, 25 и 26 октября в Новосибирске потеплеет до +7 градусов днем. С 24 по 29 октября ожидаются дожди и мокрый снег.

Согласно прогнозу, ночные температуры могут опуститься до -4 градусов

Сайт Gismeteo сообщает, что 26 октября возможно потепление до +10 градусов днем. После этого температура будет постепенно опускаться. С 21 по 31 октября в Новосибирске ожидается мокрый снег и дожди.

Ожидается, что в ближайшие выходные будет пасмурно

Ранее новосибирские синоптики рассказали, что на выходных в городе температура днем составит +5…+8 градусов.

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Комментарии
5
Алле гараж
57 минут
Значит будет ясно и сухо.
Barmaleя
34 минуты
Окна не мыты. Неохота... А всего два окна... Дважды неохота. Все равно плохо получается.
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