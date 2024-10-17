«Понижения не будет»: синоптики и «Гормост» поспорили о погоде в Новосибирске на выходных

Чиновники объяснили проведение дополнительных работ в будни тем, что погода скоро испортится Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На предстоящих выходных погода в Новосибирске, по данным синоптиков, будет оставаться на таком же уровне, что и сейчас — понижения температуры не ожидается. У властей другой прогноз погоды.

Накануне, 16 октября, директор МКУ «Гормост» Сергей Эпов заявил, что еще одну полосу Димитровского моста начали ремонтировать в будние дни из-за надвигающего похолодания на предстоящих выходных.

— Мы сейчас ловим погоду. К выходным будет понижение температуры, поэтому делаем это сейчас, — заявил Сергей Эпов.

Начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова рассказала НГС, что на выходных понижения температуры ждать не стоит — она останется примерно на таком же уровне, что и сейчас. В дневное время она будет колебаться от +5 до +8 градусов, в ночное — от –1 до –4 градусов.

— Резкого понижения температуры не будет. На следующей неделе, с 21 числа, пойдут дожди, но при этом станет теплее. Ночью будет от 0 до +5, днём — от +4 до +9, — объяснила синоптик.