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Осень Ремонт Димитровского моста «Понижения не будет»: синоптики и «Гормост» поспорили о погоде в Новосибирске на выходных

«Понижения не будет»: синоптики и «Гормост» поспорили о погоде в Новосибирске на выходных

Температура воздуха днем в субботу и воскресенье будет колебаться от +5 до +8 градусов

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7 комментариев

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На предстоящих выходных погода в Новосибирске, по данным синоптиков, будет оставаться на таком же уровне, что и сейчас — понижения температуры не ожидается. У властей другой прогноз погоды.

Накануне, 16 октября, директор МКУ «Гормост» Сергей Эпов заявил, что еще одну полосу Димитровского моста начали ремонтировать в будние дни из-за надвигающего похолодания на предстоящих выходных.

— Мы сейчас ловим погоду. К выходным будет понижение температуры, поэтому делаем это сейчас, — заявил Сергей Эпов.

Начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова рассказала НГС, что на выходных понижения температуры ждать не стоит — она останется примерно на таком же уровне, что и сейчас. В дневное время она будет колебаться от +5 до +8 градусов, в ночное — от –1 до –4 градусов.

— Резкого понижения температуры не будет. На следующей неделе, с 21 числа, пойдут дожди, но при этом станет теплее. Ночью будет от 0 до +5, днём — от +4 до +9, — объяснила синоптик.

Ранее НГС публиковал прогноз погоды в Новосибирске и Новосибирской области на ближайшие три дня.

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Новосибирск Погода Синоптики Димитровский мост Ремонт
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Комментарии
7
мишук
57 минут
Директор гормоста сказал что сей час они ловят погоду, а с апреля по октябрь ничего не делали, наверно ловили мух или блох.
kalqcd
51 минута
Только посадки или как в Китае могут помочь.
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