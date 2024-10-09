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Когда в Новосибирск вернется теплая погода?

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Осень Когда в Новосибирск вернется теплая погода? Ответ синоптиков

Когда в Новосибирск вернется теплая погода? Ответ синоптиков

Новосибирцев ждет потепление до +12 градусов в середине октября

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3 комментария

Скромненькое, по словам синоптиков, тепло, все же вернется в город

В Новосибирск после короткой волны холода с мокрым дождем придет потепление. Синоптики «Западно-Сибирского УГМС» ожидают постепенное повышение температуры, начиная со следующего понедельника.

— После 14 октября ожидаем повышение температуры, самыми холодными днями станут 12 и 13 октября. После с запада начнется поступление теплого воздуха и перестройка процессов, сохранится неустойчивость в атмосфере, но будет потеплее, — отметила начальник метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

По словам специалиста, волна холода кратковременная, со следующей рабочей неделе температура начнет постепенно повышаться, например, 14 октября днем будет +4… +6 градусов. Дальше температура также повысится, к выходным может потеплеть до +12 градусов по области.

Недавно синоптики составили прогноз погодных аномалий на полгода. НГС посмотрел, какая зима будет в Новосибирске.

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Комментарии
3
кулькулятр
1 минута
В октябре мокрый дождь - не редкость.
Гость
2 минуты
Ответ: в мае 2025!
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