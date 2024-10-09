Когда в Новосибирск вернется теплая погода? Ответ синоптиков

Скромненькое, по словам синоптиков, тепло, все же вернется в город Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











В Новосибирск после короткой волны холода с мокрым дождем придет потепление. Синоптики «Западно-Сибирского УГМС» ожидают постепенное повышение температуры, начиная со следующего понедельника.

— После 14 октября ожидаем повышение температуры, самыми холодными днями станут 12 и 13 октября. После с запада начнется поступление теплого воздуха и перестройка процессов, сохранится неустойчивость в атмосфере, но будет потеплее, — отметила начальник метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

По словам специалиста, волна холода кратковременная, со следующей рабочей неделе температура начнет постепенно повышаться, например, 14 октября днем будет +4… +6 градусов. Дальше температура также повысится, к выходным может потеплеть до +12 градусов по области.