Мокрый снег и мороз до -4 градусов: новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Холодная погода продержится в городе не долго, говорят специалисты Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мокрый снег и похолодание до -4 градусов придет в Новосибирск в ближайшие три дня. Неутешительный осенний прогноз дали НГС в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— Снег не осядет, он не интенсивный, при этом будет ветер, он пролетит, может кратковременно задержаться в листве. Мы ждем совершенно небольшой мокрый снег, — отметила начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

В четверг, 10 октября, синоптики ожидают погоду преимущественно без осадков, ветер будет северо-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Ночью похолодает до 0… -2 градусов, днем потеплеет до +5… +7 градусов.

11 октября, в пятницу, также сохраняется погода преимущественно без осадков, ветер будет северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с с порывами до 16 м/с. Ночью похолодает до -1… -3 градусов, днем потеплеет до +1… +3 градусов.

В субботу, 12 октября, ночью ожидается небольшой мокрый снег, днем — преимущественно без осадков. Ветер сохранится северо-восточный ночью 6-11 м/с с порывами до 16 м/с, днем 4-9 м/с. Ночью похолодает до -2… -4 градусов, днем потеплеет до 0… +2 градусов.