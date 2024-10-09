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Осень По грибы, по ягоды обзор До первого снега: пять грибов, которые можно будет собрать даже в ноябре, — вкусный список

До первого снега: пять грибов, которые можно будет собрать даже в ноябре, — вкусный список

Вы точно часто проходили просто мимо них

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В ноябре в лесу еще есть чем поживиться внимательному грибнику!

Октябрь в Новосибирской области ожидается хоть и с перепадами температур, но при этом теплый. В конце месяца синоптики даже ждут до +17 градусов — это значит, что грибной сезон продолжается. Даже в ноябре можно набрать корзинку вкусных грибов. Эксперт рассказала НГС, какие и где стоит искать в Новосибирской области. Удачной тихой охоты!

Многие привычные грибы к концу октября исчезнут вместе с листвой деревьев.

— Белые грибы, подберезовики, обычные грузди зависят от деревьев: если листва облетела, то искать их уже бесполезно. Но есть часть грибов, которые растут на пнях или валежниках — они могут продержаться до серьезных морозов, — объяснила Татьяна Бульонкова, миколог-любитель, одна из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su.

В первую очередь стоит помнить, что лучше перестраховаться и не брать подозрительные и незнакомые грибы. А также обязательно отваривайте находки перед употреблением.

Черный груздь

Черный груздь может дать белый сок после среза

Черный груздь можно найти в лесах Новосибирской области даже в ноябре, его собирают до серьезных морозов и снега. Это достаточно вкусный гриб, о съедобности которого всё же ведутся споры. Чаще всего его засаливают или маринуют.

— Черный груздь растет в хвойных (с елью) и смешанных лесах (с березой) большими группами, реже одиночно, часто — в основании крупных деревьев. В Новосибирской области широко распространен, а в Академгородке можно встретить и в черте жилой застройки, — отметила эксперт.

Гриб можно встретить в Спирино, в районе Красного Яра, Карпысака, Успенки

Черный груздь нужно обязательно вымачивать.

Вешенка поздняя

У гриба характерный вид, спутать его с чем-то другим сложно

Вкуснейший гриб, который в Японии считается одним из самых желанных к ужину, а также широко применяется в народной медицине. Вешенка поздняя может расти даже в течение ноября, если не будет крепких морозов.

Найти такую вешенку можно на усыхающих деревьях, пнях, отпавших сучках — в основном лиственных деревьев, но иногда и на хвойных породах.

Вешенка поздняя также встречается в Академгородке.

Опенок осенний или северный

У осенних опят хорошо видно чешуйки, они растут группами и имеют характерно кольцо внизу.

Эксперт отметила, что осенний опенок можно встретить и в середине ноября. Всё очень зависит от погодных условий.

— Самый пик плодоношения — это сентябрь. Можно встретить на любых деревьях, — отметила Татьяна Бульонкова. — Обязательно нужно подвергать опята термической обработке, потому что они могут вызвать отравление.

Осенние опята могут расти в любых лесах

У осенних опят хорошо видно чешуйки, они растут группами и имеют характерно кольцо внизу.

Дождевик шиповатый

Гриб легко отличить благодаря таким вот шипам

В Сибири можно встретить самые разные дождевики, но употреблять в пищу их можно только в молодом виде, пока гриб белый, упругий. Как только он начал темнеть — всё, время упущено.

Встретить такой дождевик можно как в лиственном, так и в хвойном лесу. В отличие от своих собратьев, он не вырастает до гигантских размеров.

Опенок толстоногий

По внешнему виду гриба сразу понятно, почему его так назвали

Еще один интересный и вкусный гриб в нашей подборке — опенок толстоногий. У него яркая ножка, чешуйки на шляпке и достаточно насыщенный вкус в блюдах.

— Растет одиночно и небольшими группами на мертвой древесине, часто на погруженных в подстилку гниющих древесных фрагментах, на отмерших корнях, — перечислила Татьяна Бульонкова.

Такой гриб можно найти даже в конце ноября.

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Ранее жительница Новосибирской области нашла у себя на участке странные шампиньоны. Грибы хорошо пахли, но на них появлялись желтые пятна при надавливании. Оказалось, что такую находку готовить нельзя.

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