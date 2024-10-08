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В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение

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Осень «Возможно падение деревьев»: МЧС предупредило о штормовом ветре в Новосибирской области

«Возможно падение деревьев»: МЧС предупредило о штормовом ветре в Новосибирской области

9 октября порывы ветра могут достигать 18–20 м/с

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3 комментария

Из-за высокой пожароопасности возможно распространение лесных пожаров

Новосибирцы получили СМС-оповещения о предстоящем шторме в регионе. По данным МЧС, в ночь на 9 октября в регионе местами ожидаются порывы ветра до 20 м/с, днем возможны порывы до 18 м/с.

— В связи с прогнозируемыми порывами ветра до 20 м/с возможно падение аварийных деревьев, а также их частей и слабозакрепленных конструкций, — отметили в МЧС.

Также в министерстве предупредили о возможном возникновении лесных и ландшафтных пожаров с риском перехода на населенные пункты из-за порывов ветра и высокой пожароопасности 4-го класса.

Ранее новосибирцам рассказали, что первый гололед в городе может образоваться уже в конце недели — на выходных ожидается ночью до -2… -4 градусов, днем 0… +5 градусов.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU.
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Комментарии
3
Гость
35 минут
лучше сидеть дома
Гость
21 минута
Усиленно пишут и создают новую реальность - Зазеркалье. Ветер 18 - 20 м. с у них - шторм, достойный рассылки СМС сообщений.
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