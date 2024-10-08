«Возможно падение деревьев»: МЧС предупредило о штормовом ветре в Новосибирской области

Из-за высокой пожароопасности возможно распространение лесных пожаров Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирцы получили СМС-оповещения о предстоящем шторме в регионе. По данным МЧС, в ночь на 9 октября в регионе местами ожидаются порывы ветра до 20 м/с, днем возможны порывы до 18 м/с.

— В связи с прогнозируемыми порывами ветра до 20 м/с возможно падение аварийных деревьев, а также их частей и слабозакрепленных конструкций, — отметили в МЧС.

Также в министерстве предупредили о возможном возникновении лесных и ландшафтных пожаров с риском перехода на населенные пункты из-за порывов ветра и высокой пожароопасности 4-го класса.