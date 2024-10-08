В Новосибирске ждут первый гололед — когда опасаться

Снег пока еще не ляжет, низкие температуры могут доставить неприятности Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирцев предупредили о возможном гололеде, который ожидается в городе уже в конце недели. Об этом сообщили во время аппаратного совещания при мэре Новосибирска сегодня, 8 октября.

В четверг, 10 октября будет понижение температуры, а к концу недели и на выходные дни ожидается ночью до -2…-4 градусов, днем 0…+5 градусов. В отдельные дни могут быть осадки в виде мокрого снега.

— Это первый наш период. И есть риски. Это гололедные явления не только на дорогах, но и на придомовых территориях. Хотелось бы обратить внимание, чтобы все заинтересованные организации, подразделения, администрации районов своевременно проверили готовность управляющих компаний к проведению противогололедных мероприятий. Чтобы мы не получили вспышку травматизма на территории города, — отметил Александр Ерохин, начальник управления мэрии Новосибирска по ЧС.