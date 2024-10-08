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В Новосибирске снова пойдет снег

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Осень Просто пролетит: синоптики назвали день на этой неделе, когда в Новосибирске пойдет снег

Просто пролетит: синоптики назвали день на этой неделе, когда в Новосибирске пойдет снег

Город ждут минусовые температуры

2 059
2 комментария

Первый снег заметили в конце сентября

В Новосибирске на этой неделе снова выпадет снег. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

По словам начальницы отдела метеопрогнозов гидрометцентро Натальи Кичановой, в пятницу, 11 октября, может выпасть снег. Он будет небольшим и просто «пролетит». А вот когда снег ляжет окончательно — пока неизвестно.

По данным «Яндекс.Погоды», 11 октября в Новосибирске будет -2…-1 градусов ночью и 0…+1 градус днем. Погоду обещают пасмурной.

В ближайшие дни в Новосибирске будет холодать. По прогнозу синоптиков в среду, 9 октября, пройдет дождь и порывы ветра до 17 м/с.

Последний раз снег в Новосибирске заметили 27 сентября. Кадры снежных осадков в редакцию НГС прислала читательница Александра.

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Комментарии
3
Гость
18 минут
Краснодаааррр!!! +29
Гость
9 минут
Да неужели, вот это новость! Никогда такого не было же
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