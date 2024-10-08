Просто пролетит: синоптики назвали день на этой неделе, когда в Новосибирске пойдет снег

Первый снег заметили в конце сентября Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске на этой неделе снова выпадет снег. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

По словам начальницы отдела метеопрогнозов гидрометцентро Натальи Кичановой, в пятницу, 11 октября, может выпасть снег. Он будет небольшим и просто «пролетит». А вот когда снег ляжет окончательно — пока неизвестно.

По данным «Яндекс.Погоды», 11 октября в Новосибирске будет -2…-1 градусов ночью и 0…+1 градус днем. Погоду обещают пасмурной.

В ближайшие дни в Новосибирске будет холодать. По прогнозу синоптиков в среду, 9 октября, пройдет дождь и порывы ветра до 17 м/с.