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Одеваемся теплее: в Новосибирске пошел снег — леденящее видео

Кадры сделали в Дзержинском районе

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7 комментариев

Температура воздуха за окном +5 градусов

В Новосибирске вечером 27 сентября пошел снег. Кадры снежных осадков в редакцию НГС прислала читательница Александра. Видео она сняла в Дзержинском районе.

— Идет сильно очень крупная снежная крошка. Уже минут пять так валит, — сообща девушка.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, вечером 27 сентября и ночью 28 сентября ожидается погода без существенных осадков. Ветер юго-западный 2–7 м/с. Температура воздуха 0… +2 градуса.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на предстоящие выходные. Температура повысится до 16 градусов тепла.

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Комментарии
7
киборг
19 минут
вот это новость🤮
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
6 минут
На маргазе ужэ снек выпал, ай-ёёё
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