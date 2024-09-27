Одеваемся теплее: в Новосибирске пошел снег — леденящее видео

В Новосибирске вечером 27 сентября пошел снег. Кадры снежных осадков в редакцию НГС прислала читательница Александра. Видео она сняла в Дзержинском районе.
— Идет сильно очень крупная снежная крошка. Уже минут пять так валит, — сообща девушка.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, вечером 27 сентября и ночью 28 сентября ожидается погода без существенных осадков. Ветер юго-западный 2–7 м/с. Температура воздуха 0… +2 градуса.
Ранее синоптики дали прогноз погоды на предстоящие выходные. Температура повысится до 16 градусов тепла.