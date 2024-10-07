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Осень От +15 до 0 градусов: температура в Новосибирске пойдет на спад — прогноз на три дня

От +15 до 0 градусов: температура в Новосибирске пойдет на спад — прогноз на три дня

Дождь обещают уже в середине недели

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Ночные температуры будут около 0 градусов

В Новосибирске в ближайшие три дня будет холодать. Температура постепенно будет понижаться, а в среду, 9 октября, ожидают дождь и порывы ветра. Прогноз погоды на три дня дали в Западно-Cибирском метеоцентре.

Во вторник, 8 октября, в городе будет преимущественно без осадков. Ветер западного направления 6-11 м/с. Ночью температура будет 0…+2 градусов, а днем +9…+11 градусов.

В среду, 9 октября, ночью сохраняется преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер с юго-западного направления перейдет на северо-западное, 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Ночью температура будет +7…+9 градусов, а днем обещают +13…+15 градусов.

В четверг, 10 октября, также обещают преимущественно без осадков. Ветер будет северный 4-9 м/с. Ночью температура опуститься до +1…+3 градуса, а днем буде +6…+8 градусов.

Уже скоро Новосибирскую область придут снегопады. НГС сравнил даты, в которые Новосибирск заносило снегом на всю зиму за последние семь лет.

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Скоро хеппи Нью ир
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