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Зима Ближе, чем кажется: когда в Новосибирске устанавливался снежный покров — даты за 7 лет

Ближе, чем кажется: когда в Новосибирске устанавливался снежный покров — даты за 7 лет

В прошлом году это произошло в конце ноября

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Небольшие снегопады в регионе возможны в первой декаде октября

Уже скоро Новосибирскую область придут снегопады. Первый снег обычно быстро тает, поэтому снежный покров устанавливается в ноябре с началом сильных морозов. НГС сравнил даты, в которые Новосибирск заносило снегом на всю зиму за последние семь лет. Показываем в одной картинке.

Раньше всего снежный покров установился в 2018 году — это произошло 31 октября. Самой поздней датой стало 8 декабря, тогда, по информации «Западно-Сибирского УГМС», снежный покров установился в 2022 году.

В 2017 году снег накрыл город 6 ноября, в 2019 году — 9 ноября, на следующий год — 12 ноября. В 2021 году снежный покров установился 1 ноября, а в 2023 году — 26 ноября.

По прогнозу синоптиков, в октябре в Новосибирске не ожидаются сильные снегопады. Как объясняла НГС начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС», процесс смены погоды с осенней на зимнюю проходит медленно. Дожди с мокрым снегом в возможны 8 и 9 октября в северной части региона.

Гидрометцентр России уже составил прогноз погодных аномалий на всю зиму. В Новосибирске ожидаются аномально теплые месяцы.

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