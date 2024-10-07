Не тяни резину: во сколько обойдется переобуть автомобиль на зиму в Новосибирске — изучили цены и предложения продавцов

В октябре традиционно принято менять резину с летней на зимнюю Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU











По традиции в Сибири октябрь — месяц подготовки автомобиля к зиме, одним из основных процессов которого является смена резины. У каждого автовладельца это происходит по-разному: кто-то, как говорится, готовит сани летом, а кто-то ждет, пока рак на горе свистнет. Как следствие, с первым снегом, заморозками и гололедом автовладельцы отмечают «День жестянщика». Правда, праздник этот скорее для СТО и шиномонтажек, у которых траффик клиентов показывает головокружительную динамику. Перед воротами боксов выстраиваются очереди, а желающих быстренько поменять резину не убавляется вплоть до поздней ночи. Естественно, любой предприниматель увидит в этом возможность и повысит цену за услуги пропорционально спросу. Но это еще впереди. А пока мы решили изучить вопросы стоимости и предложений зимней резины, которые сегодня есть в Новосибирске.

«Шиповка» — самый популярный формат зимних шин Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Зимний сезон на дорогах Новосибирска всегда требует особого внимания к выбору шин, и с приближением зимы автовладельцы уже начинают готовиться к смене резины. В этом году на рынке можно наблюдать несколько ключевых тенденций, которые важно учитывать при выборе. Вообще, вполне логично, что покупать зимнюю резину лучше всего в конце сезона. В это время продавцы стараются избавиться от последних партий товара и формируют «вкусные» предложения. А осенью, предсказуемо, ждем роста цен.

— Сейчас цены, конечно, выше, чем они были в конце прошлого сезона, а по некоторым моделям выше, чем они были просто в зимний сезон, в 2023−2024 году. Линейка достаточно разнообразная, можно найти и известные бренды, например, Yokohama, но производят ее на российском заводе. Технологии остались и резина хуже от того, что она произведена в России, не стала. Но при этом мы наблюдаем большой приток новых лейблов из Китая, — рассказывает руководитель Федерации автовладельцев России по Новосибирской области Вячеслав Ашурков.

Шипы или липучка

«Переобуваться» в липучку можно начиная с 10 градусов тепла по утрам Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU











На рынке представлено два основных типа зимней резины — с шипами и без, или так называемые «липучки». Шипованные шины остаются более популярным выбором в Сибири благодаря проходимости и сцеплению с ледяными и снежными дорогами. Уход крупных западных брендов повлиял на ценообразование. Цены на оставшиеся европейские шины, такие как Nokian, выросли из-за дефицита предложения и логистических трудностей. Китайские и российские бренды, такие как Sailun, ZMAX, и Cordiant, стали более доступными и активно захватывают рынок благодаря своим низким ценам и улучшенному качеству.

— Чаще всего китайская резина — это повторение какой-нибудь зарекомендовавшей себя резины. Например, Triangle — это Gislaved 5. Очень хорошая резина зимняя и в свое время «пятерка» была хитом. Раньше можно было купить китайскую резину до 2022-го года за 3−4 тысячи рублей за баллон. Сейчас заплатим уже 10−12 тысяч. Китай очень плотно заполнил нишу покрышек на российском рынке. Около 70% продаваемых покрышек как в зиму, так и в лето, это все-таки Китай. Есть немножко Кореи. По параллельному импорту привозят резину Continental, Nokian, и Bridgestone, но ценник сильно выше, — отмечает Вячеслав Ашурков.

Цены

Средний ежегодный шаг подорожания шин — 10-15% Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU











Рост цен на зимнюю резину в 2024 году традиционно связан с общей инфляцией и сокращением предложений на рынке. В октябре средняя стоимость шипованных шин колеблется от 5 000 до 10 000 рублей за штуку в зависимости от размера и бренда. Например, шины Nokian Hakkapeliitta популярного финского производителя можно найти за 9 000 — 12 000 рублей, в то время как более бюджетные варианты от российского «Cordiant» обойдутся в 5 500 — 6 500 рублей за шину. В сравнении с прошлым годом, можно отметить увеличение цен на 10–15%. Это стандартный шаг из года в год.

— На данный момент нет пикового спроса. Сейчас цена стабильна. Я думаю, еще в течение недели можно спокойно ходить и выбирать новые шины. Не будет дефицитов. Мы предполагаем, потом как раз и начнется пиковая нагрузка на сервис, на шиномонтаж, на магазины. Вообще, если говорить про рынок, то есть цены, рекомендованные производителям, отпускные, — рассказывает руководитель розничной сети автосервисов и магазинов шин Максим Кондрашов.

Проведем небольшое сравнение в части изменения цен по сравнению с прошлым годом. В качестве опытного образца возьмем самый популярный размер 205/55/R16.

Марка Nokian Hakkapeliitta-9 долгое время была популярна в Сибири. Финляндия — снежная страна и конструктивные особенности резины перекликаются с климатическими условиями в России. Нам вполне подходит. Но купить их можно в основном по параллельному импорту. В этом году дороже — от 10000 рублей. В сезон 2023-2024 Nokian стоили примерно на 1000 рублей дешевле.

«Китайцы» становятся все более популярными Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU











Те же финны Nokian Nordman 7 продавали за 6600 рублей, а сейчас цена стартует от 7000. А вот Nordman «восьмерка» подорожала более внушительно: с 7500 до 11000.

Мы рассмотрели и китайские варианты. На слуху сегодня две наиболее популярные марки зимних шин. С выбранными нами параметрами покрышки Triangle обойдутся от 4000 до 20000. Sailun сегодня стоит от 4900 до 15000. Цена зависит от множества пунктов: даты изготовления, износостойкости, индекса скорости, показателя нагрузки и тд. Все эти данные отражаются в маркировке на борту шины.

— В данный момент китайские производители увеличили завоз шин по сравнению с прошлым годом на 50%. За свои деньги в бюджетном сегменте они вполне уверенно держат позиции, — отмечает Максим Кондрашов.

Шиномонтаж

Кстати, если вы впритык подошли к сезону, но пока тянете с заменой резины на автомобиле, стоит учитывать, что уже в октябре есть вероятность проснуться утром и увидеть гололед на дорогах. В этом случае летняя резина на машине кратно повысит риск ДТП. Ну и второе: велики шансы попасть в огромную очередь на шиномонтажке, простоять в ожидании аудиенции мастеров до поздней ночи и прилично раскошелиться.

Шиномонтажки традиционно делают кассу в «День жестянщика» Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











— Ценники на шиномонтаж в пик абсолютно разные. Можно за один и тот же комплект отдать от двух до четырех тысяч. Разбег просто огромнейший за замену резины, 100% разница. Это реально так. И это печально, потому что все-таки цены должны, на мой взгляд, разниться не более чем на 30%, а когда вот такой разбег, это вызывает вопросы к рынку, — комментирует ситуацию Вячеслав Ашурков.

В среднем 2000 рублей — это цена за стандартный комплекс для легковушки с шинами R16. Сюда входит шиномонтаж, балансировка и снятие-постановка колеса. Иногда предлагают обработку специальным гелем для герметичности.

Принцип «готовь сани летом» актуален для смены шин Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











В случае, когда в горячке ищешь СТО, которое еще готово принять клиента, нужно понимать, что шиномонтажка с большой вероятностью будет пользоваться моментом и постарается сделать максимальную кассу. Если вы хотите утром выехать на дорогу без мандража и не создавать аварийных ситуаций, придется заплатить.

Чтобы не мучаться вопросом «когда же переобуваться?», изучая прогнозы погоды, можно ориентироваться на советы экспертов: резину нужно менять, когда температура по утрам стабильно стремится к нулю в течение недели. Этот совет актуален для тех, у кого шипованные шины. Пользователям «липучки» можно сменить шины пораньше — когда термометр по утрам держится в районе 10 градусов тепла.

— Даже если еще не будет снега, то вполне можно переобуваться и на шипы, и на липучку, с резиной абсолютно ничего не станет. Это даже в какой-то степени сыграет положительную роль, что автовладелец покатается порядка 500−700 километров по асфальту на шипах. Само собой, мы не говорим про, «шашечки» на дороге. Присутствует такое понятие, как «прикатка шипа». И на новой шине в плавном режиме, необходимо какое-то время покататься, так что это даже будет плюс, — рекомендовал Максим Кондрашов.