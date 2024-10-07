Москву заливает дождями. Дойдет ли циклон «Кассандра» до Новосибирска — ответ синоптиков

В городе будет дождь, но небольшой Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирск циклон «Кассандра», который принес обильные ливни в Москву, не дойдет. Об этом НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

— Он видоизменяется и смещается по северу, но до нас это не доходит никак, — объяснила Наталья Кичанова.

Как рассказывают коллеги из MSK1, циклон накрыл столицу вечером 6 октября. В городе появилась плохая видимость на дорогах. Сегодня вечером в Москве снова ожидают дождь.