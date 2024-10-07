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Дойдет ли циклон «Кассандра» до Новосибирска

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Осень Москву заливает дождями. Дойдет ли циклон «Кассандра» до Новосибирска — ответ синоптиков

Москву заливает дождями. Дойдет ли циклон «Кассандра» до Новосибирска — ответ синоптиков

Непогода в столице установилась вечером 6 октября

2 807
12 комментариев

В городе будет дождь, но небольшой

В Новосибирск циклон «Кассандра», который принес обильные ливни в Москву, не дойдет. Об этом НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

— Он видоизменяется и смещается по северу, но до нас это не доходит никак, — объяснила Наталья Кичанова.

Как рассказывают коллеги из MSK1, циклон накрыл столицу вечером 6 октября. В городе появилась плохая видимость на дорогах. Сегодня вечером в Москве снова ожидают дождь.

В Новосибирске в ближайшие три дня будет холодать. Температура постепенно будет понижаться, а в среду, 9 октября, ожидают небольшой дождь и порывы ветра.

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Комментарии
12
ruterist
29 минут
смоет там все?
Mr. President
34 минуты
Всё верно делает что заливает
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