Москву заливает дождями. Дойдет ли циклон «Кассандра» до Новосибирска — ответ синоптиков

В Новосибирск циклон «Кассандра», который принес обильные ливни в Москву, не дойдет. Об этом НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.
— Он видоизменяется и смещается по северу, но до нас это не доходит никак, — объяснила Наталья Кичанова.
Как рассказывают коллеги из MSK1, циклон накрыл столицу вечером 6 октября. В городе появилась плохая видимость на дорогах. Сегодня вечером в Москве снова ожидают дождь.
В Новосибирске в ближайшие три дня будет холодать. Температура постепенно будет понижаться, а в среду, 9 октября, ожидают небольшой дождь и порывы ветра.