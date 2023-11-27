На 6–8 градусов выше нормы: в Новосибирске продолжается теплый ноябрь — прогноз погоды ближайшие дни

В Новосибирске завтра, 28 ноября, ожидается небольшое похолодание, после которого снова будет плюсовая температура.
На регион смещается область повышенного давление и антициклон. Погода сегодня, 27 ноября, сохранит облачность, но с завтрашнего дня небо будет ясным. Об этом НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.
Во вторник, 28 ноября, в Новосибирске ночью ожидается температура -5...-7 градусов, днем -3...-5 градусов. Ветер юго-восточный 3–8 м/с.
В среду, 29 ноября, ночью прогнозируют -7... -9 градусов, в пригороде -10...-12 градусов. Днем обещают -1...-3 градуса. Ветер юго-восточный 3–8 м/с.
30 ноября также преимущественно без осадков. Ночью будет -3...-5 градусов, в пригороде до -8 градусов. Днем возможно 0...+2 градуса. Ветер южный 3–8 м/с
— Сейчас похолодает на короткое время, но по югу области все равно сохраняется теплая воздушная масса, которая будет смещаться и сохранять тенденцию по югу нашей территории. Поэтому фон температур в дневные часы сохраняется достаточно высокий. По области самые высокие температуры до +2 градусов по юго-западу, а самые низкие в ночные часы на среду, -7...-12 градусов, и по области до -17 градусов. Это связано с антициклоном, — объяснила Наталья Кичанова.
Синоптик добавила, что погода для Новосибирской области нетипичная, она на 6–8 градусов выше нормы.
Аномально теплая температура продержится, по прогнозам синоптиков, и в начале декабря. Кардинальных изменений в погоде в ближайшие дни не ожидают.