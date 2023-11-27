На 6–8 градусов выше нормы: в Новосибирске продолжается теплый ноябрь — прогноз погоды ближайшие дни

— Сейчас похолодает на короткое время, но по югу области все равно сохраняется теплая воздушная масса, которая будет смещаться и сохранять тенденцию по югу нашей территории. Поэтому фон температур в дневные часы сохраняется достаточно высокий. По области самые высокие температуры до +2 градусов по юго-западу, а самые низкие в ночные часы на среду, -7...-12 градусов, и по области до -17 градусов. Это связано с антициклоном, — объяснила Наталья Кичанова.