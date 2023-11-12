Ливень накрыл Новосибирск в середине ноября — когда закончится дождь

В Новосибирске рано утром пошел сильный дождь. Осадки начались около 07:00, 12 ноября, и то усиливаются, то ослабевают. Из-за этого достаточно быстро тает снег — он остался только на отдельных участках.
На дорогах и тротуарах снова появились лужи, которые из-за температуры в +3 градуса не застывают. Дождь продлится весь день и только к вечеру при похолодании может превратиться в мокрый снег. При этом, по данным сервиса «Яндекс.Погода», температура ниже нуля в ближайшие сутки не ожидается. Днем будет еще теплее, около
Вторая декада ноября порадует жителей Новосибирской области — по ночам температура не будет опускаться ниже -6 градусов. А днем столбик термометра может подниматься до +6 градусов.