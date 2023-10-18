Пора переобуваться: первый снег в Новосибирске ожидают уже на следующей неделе

Новосибирские синоптики предупредили автомобилистов об ухудшении погоды — мокрый снег и похолодание может осложнить ситуацию на дороге. Первый снег в городе ожидается уже в середине следующей недели.
— С воскресенья будет неустойчивый характер погоды, быстрая смена барических образований, поэтому ожидаем колебания температур. В середине следующей неделе 25–26 октября ждет мокрый снег и существенное понижение температуры. Автолюбители пускай за выходные переобуваются, чтобы неприятностей не было, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
Сильно асфальт не будет подмерзать, но показатели даже днем будут +2...+4 градуса, а ночью ниже -2 градусов, что, конечно, скажется на шинах. Во второй половине недели осадки будут очень интенсивными.
В Новосибирске в ноябре возможно сильное похолодание и обильные снегопады. При этом первая половина месяца будет относительно теплой. Рассказываем, какой прогноз составили популярные сервисы.