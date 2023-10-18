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СрочноКогда в Новосибирске выпадет первый снег
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Пора переобуваться: первый снег в Новосибирске ожидают уже на следующей неделе

Автомобилистам лучше не затягивать со сменой шин

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Совсем скоро можно будет слепить первого снеговичка

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Новосибирские синоптики предупредили автомобилистов об ухудшении погоды — мокрый снег и похолодание может осложнить ситуацию на дороге. Первый снег в городе ожидается уже в середине следующей недели.

— С воскресенья будет неустойчивый характер погоды, быстрая смена барических образований, поэтому ожидаем колебания температур. В середине следующей неделе 25–26 октября ждет мокрый снег и существенное понижение температуры. Автолюбители пускай за выходные переобуваются, чтобы неприятностей не было, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

Сильно асфальт не будет подмерзать, но показатели даже днем будут +2...+4 градуса, а ночью ниже -2 градусов, что, конечно, скажется на шинах. Во второй половине недели осадки будут очень интенсивными.

В Новосибирске в ноябре возможно сильное похолодание и обильные снегопады. При этом первая половина месяца будет относительно теплой. Рассказываем, какой прогноз составили популярные сервисы.

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