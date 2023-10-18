Надвигается холодный фронт: когда новосибирцам придется достать теплые вещи — прогноз синоптиков

На Новосибирск надвигается циклон с осадками и сильным ветром. Синоптики предупредили, что теплая погода задержится не надолго — в город идет холодный фронт.
— Входим в настоящую осень, но в ближайшие двое суток будет преимущественно без осадков. Будет проходить холодный фронт с 21 октября, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — Ждем циклон с очень быстрой скоростью смещения. Ожидается ветреная погода и похолодание с воскресенья.
Завтра, 19 октября в Новосибирске ночью будет +4...+6 градусов, днем +13...+15 градусов. Ветер юго-западный в ночные часы 2–7 м/с, в дневные часы 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В пятницу, 20 октября в темное время суток ожидается +2...+4 градусов, в светлое время +9...+11 градусов. Ветер юго-западный 4–9 м/с.
21 октября, в субботу в ночные часы +2...+4 градусов, в дневные +8...+10 градусов с небольшим понижением. Днем будет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-западный 7–12 м/с, местами порывы до 17 м/с.
В Новосибирске в ноябре возможно сильное похолодание и обильные снегопады. При этом первая половина месяца будет относительно теплой. Рассказываем, какой прогноз составили популярные сервисы.