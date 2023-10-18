Надвигается холодный фронт: когда новосибирцам придется достать теплые вещи — прогноз синоптиков

На Новосибирск надвигается циклон с осадками и сильным ветром. Синоптики предупредили, что теплая погода задержится не надолго — в город идет холодный фронт.

— Входим в настоящую осень, но в ближайшие двое суток будет преимущественно без осадков. Будет проходить холодный фронт с 21 октября, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — Ждем циклон с очень быстрой скоростью смещения. Ожидается ветреная погода и похолодание с воскресенья.