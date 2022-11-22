Спасателей вызвали на помощь примерзшему ко льду селезню: но птица справилась сама

Вчера вечером, 22 ноября, спасатели МАСС выезжали в Калининский район в Новосибирске на помощь селезню. Птица примерзла ко льду водоема.
Как рассказали в службе спасателей, вызов о птице поступил в 16:39 с улицы Дениса Давыдова в Калининском районе.
— Со слов заявителя, селезень примерз ко льду водоема, — рассказали спасатели.
Спасатели провели разведку и выяснили, что селезню уже не требуется помощь.
— Передвигается по водоему свободно, — добавили в МАСС.
Муниципальные спасатели часто помогают попавшим в беду животным. Например, прошлой осенью они спасли кота, чья лапа застряла в сливе кухонной раковины.
А в 2020 году жители микрорайона Стрижи несколько дней пытались спасти утку, которая вовремя не улетела зимовать. Птица осталась в небольшой полынье посреди замерзшего озера. На помощь животному бросился даже депутат на надувном матрасе.