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В Новосибирске спасатели вызволили лапу кота, который застрял в раковине, — на видео котик очень возмущался

Специалисты справились с задачей за несколько минут

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Кот был недоволен тем, что его трогают чужие люди

Кот был недоволен тем, что его трогают чужие люди

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В Новосибирске спасатели вызволили лапу кота, который застрял в раковине

В Новосибирске сегодня ночью спасателям пришлось помогать коту, который попал в очень неловкую ситуацию. Лапа животного застряла в сливе кухонной раковины. Инцидент произошел на улице Кирова в Октябрьском районе.

Возмущение животного и операция по его спасению попали на видео.

— Прибыв на место, спасатели осмотрели лапу кота. Было принято решение перекусить металл с помощью слесарного инструмента. Укутав кота тряпками, чтобы он не поцарапал руки и не повредил себе лапу, спасатели аккуратно сняли металлический диск, — рассказали в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.

С задачей специалисты справились за несколько минут. Затем кот очень быстро убежал в другую комнату.

В мае спасателями в Новосибирске также пришлось вызволять из западни другую кошку — животное застряло задней лапой в раме окна.

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