В Новосибирске спасатели вызволили лапу кота, который застрял в раковине, — на видео котик очень возмущался

В Новосибирске спасатели вызволили лапу кота, который застрял в раковине
В Новосибирске сегодня ночью спасателям пришлось помогать коту, который попал в очень неловкую ситуацию. Лапа животного застряла в сливе кухонной раковины. Инцидент произошел на улице Кирова в Октябрьском районе.
Возмущение животного и операция по его спасению попали на видео.
— Прибыв на место, спасатели осмотрели лапу кота. Было принято решение перекусить металл с помощью слесарного инструмента. Укутав кота тряпками, чтобы он не поцарапал руки и не повредил себе лапу, спасатели аккуратно сняли металлический диск, — рассказали в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.
С задачей специалисты справились за несколько минут. Затем кот очень быстро убежал в другую комнату.
В мае спасателями в Новосибирске также пришлось вызволять из западни другую кошку — животное застряло задней лапой в раме окна.