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Во всем виноваты горы Урала: почему в Новосибирске до сих пор не лег снег

Дефицит осадков в городе наблюдается еще с августа

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В этом году зима не спешит в Новосибирск, но, по словам синоптиков, ждать ее осталось уже недолго

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Синоптики рассказали о том, почему в Новосибирске до сих пор не лег снег — обычно к концу первой декады ноября, по словам метеорологов, уже должен установиться покров.

— У нас происходит активная циклоническая деятельность, но на фоне высокого давления. Фронтальные разделы циклона недостаточно увлажнены, чтобы давать обильные осадки, — объяснила НГС начальник отдела метеопрогнозов Наталья Китянова. — Поэтому у нас облачность есть, по синоптическому анализу, здесь располагается ложбина с осадками, но даже если они до Новосибирска и доходят, интенсивность их уменьшается.

По мнению синоптиков, это может происходить из-за географических особенностей расположения Новосибирской области: переваливаясь через Уральские горы, фронтальные массивы просыпаются снегопадами над Тюменской и Челябинской областями, где уже установился покров. В итоге Новосибирску снега просто не хватает.

Кроме того, дефицит осадков в области метеорологи наблюдают еще с августа 2022 года:

— Когда воздушная масса приходит, насыщенная влагой, она постепенно распространяется и постепенно осушается, — объяснила начальник отделов метеопрогнозов.

При этом синоптики отметили: несмотря на необычно сухой и бесснежный ноябрь, ждать зимы осталось недолго.

— Надеемся, что с пятницы должны пройти более интенсивные осадки в виде снега и мокрого снега, — добавила Наталья Китянова.

В какое время в прошлых годах в Новосибирске устанавливался снежный покров, можно посмотреть здесь.

Ранее НГС изучал прогнозы на ноябрь. Согласно данным популярных сервисов, ждать снегопадов новосибирцам не стоит еще неделю.

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