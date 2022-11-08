Во всем виноваты горы Урала: почему в Новосибирске до сих пор не лег снег
Дефицит осадков в городе наблюдается еще с августа
Синоптики рассказали о том, почему в Новосибирске до сих пор не лег снег — обычно к концу первой декады ноября, по словам метеорологов, уже должен установиться покров.
— У нас происходит активная циклоническая деятельность, но на фоне высокого давления. Фронтальные разделы циклона недостаточно увлажнены, чтобы давать обильные осадки, — объяснила НГС начальник отдела метеопрогнозов Наталья Китянова. — Поэтому у нас облачность есть, по синоптическому анализу, здесь располагается ложбина с осадками, но даже если они до Новосибирска и доходят, интенсивность их уменьшается.
По мнению синоптиков, это может происходить из-за географических особенностей расположения Новосибирской области: переваливаясь через Уральские горы, фронтальные массивы просыпаются снегопадами над Тюменской и Челябинской областями, где уже установился покров. В итоге Новосибирску снега просто не хватает.
Кроме того, дефицит осадков в области метеорологи наблюдают еще с августа 2022 года:
— Когда воздушная масса приходит, насыщенная влагой, она постепенно распространяется и постепенно осушается, — объяснила начальник отделов метеопрогнозов.
При этом синоптики отметили: несмотря на необычно сухой и бесснежный ноябрь, ждать зимы осталось недолго.
— Надеемся, что с пятницы должны пройти более интенсивные осадки в виде снега и мокрого снега, — добавила Наталья Китянова.
В какое время в прошлых годах в Новосибирске устанавливался снежный покров, можно посмотреть здесь.
Ранее НГС изучал прогнозы на ноябрь. Согласно данным популярных сервисов, ждать снегопадов новосибирцам не стоит еще неделю.