Во всем виноваты горы Урала: почему в Новосибирске до сих пор не лег снег

Синоптики рассказали о том, почему в Новосибирске до сих пор не лег снег — обычно к концу первой декады ноября, по словам метеорологов, уже должен установиться покров.



— У нас происходит активная циклоническая деятельность, но на фоне высокого давления. Фронтальные разделы циклона недостаточно увлажнены, чтобы давать обильные осадки, — объяснила НГС начальник отдела метеопрогнозов Наталья Китянова. — Поэтому у нас облачность есть, по синоптическому анализу, здесь располагается ложбина с осадками, но даже если они до Новосибирска и доходят, интенсивность их уменьшается.