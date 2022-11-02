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Мокрый снег, гололед и ветер до 20 м/с — что ждет Новосибирскую область на длинных выходных

В Новосибирске будет теплее, но уик-энд могут испортить дожди

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В Новосибирской области к концу выходных синоптики ждут гололед и мокрый снег

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За непривычно теплой для ноября погодой в Новосибирскую область придет похолодание. Об этом НГС рассказали в Западно-Сибирском УГМС.

Завтра, 3 ноября 2022 года, ночью столбики термометров опустятся до -1... -3 градусов, днем температура поднимется до +3... +5 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока, 4–9 метров в секунду. Ночью осадков не ожидают, днем местами может пройти небольшой дождь

4 ноября в Новосибирске погода практически не изменится: ветер останется юго-восточным, 4–9 метров в секунду, днем также может пройти небольшой дождь, а воздух прогреется до +5 градусов. Немного похолодает только ночью: до -3... -5 градусов.

В субботу, 5 ноября, южный ветер днем усилится до 7–12 метров в секунду. Ночью температура опустится до -1... +1 градуса, днем потеплеет до +4... +6 градусов.

— Сейчас мы находимся на северо-западной периферии антициклона, но в течение следующих суток попадаем в теплый сектор. Поэтому в связи с прохождением теплого фронта мы завтра ожидаем осадки, — рассказали НГС в Западно-Сибирском УГМС. — Следом, 4-го числа, мы уже ощутим влияние гребня антициклона, а 5 числа к нам приблизится атлантический циклон, который идет из европейской части России, через Оренбург. Его ложбина будет оказывать влияние на нашу территорию.

По информации синоптиков, фронт принесет с собой похолодание и ухудшение погоды. Если на востоке Новосибирской области тепло сохранится и после выходных, на северо-западе начнет холодать:

— 5 ноября температура будет опускаться до нуля ветер усилится до 7–12 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду. Будет дождь, переходящий в мокрый снег, ожидаются отложения мокрого снега, гололедица, как следствие, — рассказали синоптики, добавив, что после ухудшения в Новосибирской области вновь ждут волну тепла: согласно прогнозу, первая декада ноября будет на 1–2 градуса выше нормы.

Впервые снег выпал в Новосибирской области в конце сентября. Только посмотрите на эти завораживающие фотографии.

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