Мокрый снег, гололед и ветер до 20 м/с — что ждет Новосибирскую область на длинных выходных
В Новосибирске будет теплее, но уик-энд могут испортить дожди
За непривычно теплой для ноября погодой в Новосибирскую область придет похолодание. Об этом НГС рассказали в Западно-Сибирском УГМС.
Завтра, 3 ноября 2022 года, ночью столбики термометров опустятся до
4 ноября в Новосибирске погода практически не изменится: ветер останется юго-восточным,
В субботу, 5 ноября, южный ветер днем усилится до
— Сейчас мы находимся на северо-западной периферии антициклона, но в течение следующих суток попадаем в теплый сектор. Поэтому в связи с прохождением теплого фронта мы завтра ожидаем осадки, — рассказали НГС в Западно-Сибирском УГМС. — Следом,
По информации синоптиков, фронт принесет с собой похолодание и ухудшение погоды. Если на востоке Новосибирской области тепло сохранится и после выходных, на северо-западе начнет холодать:
— 5 ноября температура будет опускаться до нуля ветер усилится до
Впервые снег выпал в Новосибирской области в конце сентября. Только посмотрите на эти завораживающие фотографии.