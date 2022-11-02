Мокрый снег, гололед и ветер до 20 м/с — что ждет Новосибирскую область на длинных выходных

За непривычно теплой для ноября погодой в Новосибирскую область придет похолодание. Об этом НГС рассказали в Западно-Сибирском УГМС.

Завтра, 3 ноября 2022 года, ночью столбики термометров опустятся до -1... -3 градусов, днем температура поднимется до +3... +5 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока, 4–9 метров в секунду. Ночью осадков не ожидают, днем местами может пройти небольшой дождь