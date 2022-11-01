Ночью до -12 градусов: синоптики дали прогноз на первую декаду ноября — какой она будет в Новосибирске

Новосибирские синоптики составили прогноз на первую декаду ноября — сначала горожан ждет ясная погода, а затем в город придут метели.



— Установился антициклон и погода ясная сейчас. Среднедекадная температура ожидается 0... -4 градуса, что выше нормы на 1–2 градуса. В первой половине декады преимущественно без осадков, во второй ожидаются осадки различной интенсивности, порывы ветра и метели. Установления постоянного снежного покрова в первой половине декады не стоит ждать, — объяснила корреспонденту НГС Марина Виноградова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.