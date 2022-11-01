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Ночью до -12 градусов: синоптики дали прогноз на первую декаду ноября — какой она будет в Новосибирске

Совсем скоро в город придут метели

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Метели придут после 5 ноября

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Новосибирские синоптики составили прогноз на первую декаду ноября — сначала горожан ждет ясная погода, а затем в город придут метели.

— Установился антициклон и погода ясная сейчас. Среднедекадная температура ожидается 0... -4 градуса, что выше нормы на 1–2 градуса. В первой половине декады преимущественно без осадков, во второй ожидаются осадки различной интенсивности, порывы ветра и метели. Установления постоянного снежного покрова в первой половине декады не стоит ждать, — объяснила корреспонденту НГС Марина Виноградова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

Колебания температуры ночью ожидается от -1... -6 градусов до -7... -12 градусов. Днем от 0... +5 градусов до +1... +6 градусов.

— В начале декады температура ночью будет -1... +4 градуса, днем — +4... +9 градусов, — подчеркнула специалист.

Когда ждать морозов до -25 градусов в ноябре, мы рассказывали здесь.

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