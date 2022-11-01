Ночью до -12 градусов: синоптики дали прогноз на первую декаду ноября — какой она будет в Новосибирске
Совсем скоро в город придут метели
Новосибирские синоптики составили прогноз на первую декаду ноября — сначала горожан ждет ясная погода, а затем в город придут метели.
— Установился антициклон и погода ясная сейчас. Среднедекадная температура ожидается
Колебания температуры ночью ожидается от
— В начале декады температура ночью будет
Когда ждать морозов до -25 градусов в ноябре, мы рассказывали здесь.