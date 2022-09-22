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Идет арктический холод: заморозки до -3 градусов возвращаются в Новосибирскую область

Похолодание начнется с пятницы

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Жара задержалась в городе ненадолго

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Жаркую погоду сменит осенняя прохлада на выходных в Новосибирске. Синоптики предупредили, что в области ночью заморозки могут быть до -3 градусов.

— Завтра, 23 сентября, уже будет прохладнее, чем сегодня, но пока преимущественно без осадков. Постепенно будет холодать. С понедельника будет более существенная прохлада — ночью ниже нуля, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Марина Виноградова. — Будет проходить холодный атмосферный фронт арктического происхождения. Воздушная масса будет поступать из северных широт.

Завтра, 23 сентября, в пятницу, ветер будет северо-западный, 4–9 м/с, ночью +7... +9 градусов, а днем +15... +17 градусов.

В субботу, 24 сентября, ветер будет северо-западный с переходом на юго-восточный, 3–8 м/с. В ночные часы будет около +5... +7 градусов, а днем, как и в пятницу, +15... +17 градусов.

25 сентября, в воскресенье, днем местами ожидается небольшой дождь. Ветер восточный, 4–9 м/с. Ночью ожидается +3... +5 градусов, а днем — +11... +13 градусов.

По области дневные температуры будут схожие. А вот ночью могут быть заморозки до -3 градусов.

В Новосибирске 23 сентября пройдет осеннее равноденствие. После этого световой день будет длиться меньше 12 часов.

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