Идет арктический холод: заморозки до -3 градусов возвращаются в Новосибирскую область
Похолодание начнется с пятницы
Жаркую погоду сменит осенняя прохлада на выходных в Новосибирске. Синоптики предупредили, что в области ночью заморозки могут быть до -3 градусов.
— Завтра, 23 сентября, уже будет прохладнее, чем сегодня, но пока преимущественно без осадков. Постепенно будет холодать. С понедельника будет более существенная прохлада — ночью ниже нуля, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Марина Виноградова. — Будет проходить холодный атмосферный фронт арктического происхождения. Воздушная масса будет поступать из северных широт.
Завтра, 23 сентября, в пятницу, ветер будет северо-западный,
В субботу, 24 сентября, ветер будет северо-западный с переходом на юго-восточный,
25 сентября, в воскресенье, днем местами ожидается небольшой дождь. Ветер восточный,
По области дневные температуры будут схожие. А вот ночью могут быть заморозки до -3 градусов.
В Новосибирске 23 сентября пройдет осеннее равноденствие. После этого световой день будет длиться меньше 12 часов.
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