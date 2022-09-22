Идет арктический холод: заморозки до -3 градусов возвращаются в Новосибирскую область

Жаркую погоду сменит осенняя прохлада на выходных в Новосибирске. Синоптики предупредили, что в области ночью заморозки могут быть до -3 градусов.



— Завтра, 23 сентября, уже будет прохладнее, чем сегодня, но пока преимущественно без осадков. Постепенно будет холодать. С понедельника будет более существенная прохлада — ночью ниже нуля, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Марина Виноградова. — Будет проходить холодный атмосферный фронт арктического происхождения. Воздушная масса будет поступать из северных широт.