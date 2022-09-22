Дни станут короче: к Новосибирску приближается астрономическая осень
Осеннее равноденствие пройдет
В Новосибирске 23 сентября пройдет осеннее равноденствие. После этого световой день будет длиться меньше 12 часов.
В этот день центр солнечного диска в его видимом движении пересечет небесный экватор, направляясь в южное полушарие.
— В этом году событие осеннего равноденствия выпадает на
День осеннего равноденствия — это время начала астрономической осени.
На этой неделе синоптики прогнозировали потепление до +28 градусов в Новосибирской области. Ожидается, что на смену жаре придет волна холода.