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Дни станут короче: к Новосибирску приближается астрономическая осень

Осеннее равноденствие пройдет 23 сентября

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Равноденствие состоится ранним утром

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В Новосибирске 23 сентября пройдет осеннее равноденствие. После этого световой день будет длиться меньше 12 часов.

В этот день центр солнечного диска в его видимом движении пересечет небесный экватор, направляясь в южное полушарие.

— В этом году событие осеннего равноденствия выпадает на 23 сентября, около 08:00 по новосибирскому времени, — объяснил НГС сотрудник Большого Новосибирского планетария Олег Кашин.

День осеннего равноденствия — это время начала астрономической осени.

На этой неделе синоптики прогнозировали потепление до +28 градусов в Новосибирской области. Ожидается, что на смену жаре придет волна холода.

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