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Первый снег и заморозки до -6 градусов: какой будет погода в октябре в Новосибирске

Месяц ожидается пасмурным

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Октябрь будет дождливым, но парочкой солнечных дней должен порадовать новосибирцев

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Совсем скоро в Новосибирске пойдет первый снег — уже через неделю наступит октябрь. Мы изучили популярные сервисы погоды, чтобы узнать, каким будет второй месяц осени.

По данным сервиса «Яндекс.Погода» почти весь октябрь нас ждут плюсовые температуры днем и достаточно теплые ночи. Первый снег ожидается только 25 октября, но он быстро сменится на дожди. В среднем дневные температуры в первой половине месяца ожидаются в пределах +6... +9 градусов, ночные +4... +7 градусов. Во второй половине будет более прохладно. Днем около +1... +3 градусов, ночью около 0... -2 градусов.

По данным сервиса, почти весь октябрь нас ждут плюсовые температуры

По данным сервиса, почти весь октябрь нас ждут плюсовые температуры

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Gismeteo обещает новосибирцам первый снег намного раньше — уже 7 октября возможен мокрый снег с дождем. По данным сервиса, месяц будет теплым, но пасмурным и дождливым. При этом 15 и 17 октября днем температура может опуститься до 0, а 16 октября заморозки ночью могут составить -6 градусов.

Месяц будет пасмурным и дождливым

Месяц будет пасмурным и дождливым

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World-weather дает прогноз на октябрь до 20-го числа. И он достаточно оптимистичный — днем ожидается около +5... +7 градусов, а 4 и 5 октября — +11 градусов. Ночью тоже будет нехолодно. Только 18 и 19 октября температура опустится до 0 градусов.

Более оптимистичный прогноз от World-weather

Более оптимистичный прогноз от World-weather

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