Первый снег и заморозки до -6 градусов: какой будет погода в октябре в Новосибирске

Совсем скоро в Новосибирске пойдет первый снег — уже через неделю наступит октябрь. Мы изучили популярные сервисы погоды, чтобы узнать, каким будет второй месяц осени.

По данным сервиса «Яндекс.Погода» почти весь октябрь нас ждут плюсовые температуры днем и достаточно теплые ночи. Первый снег ожидается только 25 октября, но он быстро сменится на дожди. В среднем дневные температуры в первой половине месяца ожидаются в пределах +6... +9 градусов, ночные +4... +7 градусов. Во второй половине будет более прохладно. Днем около +1... +3 градусов, ночью около 0... -2 градусов.