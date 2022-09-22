Первый снег и заморозки до
-6 градусов: какой будет погода в октябре в Новосибирске
Месяц ожидается пасмурным
Совсем скоро в Новосибирске пойдет первый снег — уже через неделю наступит октябрь. Мы изучили популярные сервисы погоды, чтобы узнать, каким будет второй месяц осени.
По данным сервиса «Яндекс.Погода» почти весь октябрь нас ждут плюсовые температуры днем и достаточно теплые ночи. Первый снег ожидается только 25 октября, но он быстро сменится на дожди. В среднем дневные температуры в первой половине месяца ожидаются в пределах
Gismeteo обещает новосибирцам первый снег намного раньше — уже 7 октября возможен мокрый снег с дождем. По данным сервиса, месяц будет теплым, но пасмурным и дождливым. При этом 15 и 17 октября днем температура может опуститься до 0, а 16 октября заморозки ночью могут составить -6 градусов.
World-weather дает прогноз на октябрь до 20-го числа. И он достаточно оптимистичный — днем ожидается около
Осень — отличное время для того, чтобы заняться садом. Многие культуры лучше сажать именно с конца сентября. Объясняем, какие плодово-ягодные культуры лучше высадить сейчас, как правильно это сделать и что отложить до весны.