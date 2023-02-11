«Разобьюсь, но не пущу». Как принципиальные водители не тормозят и не обруливают нарушителей — два видео ДТП

Сегодня разбираем два дорожных эпизода, где столкновений, по идее, можно было бы избежать со стороны водителей, которые являлись правыми по ПДД. Понятно, что вся вина на тех, кто нарушил правила, но ведь дорожный закон прямо предписывает принимать все меры, какие только в силах водителей, для предотвращения ДТП. Давайте посмотрим видео и проанализируем.