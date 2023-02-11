«Разобьюсь, но не пущу». Как принципиальные водители не тормозят и не обруливают нарушителей — два видео ДТП

Сегодня разбираем два дорожных эпизода, где столкновений, по идее, можно было бы избежать со стороны водителей, которые являлись правыми по ПДД. Понятно, что вся вина на тех, кто нарушил правила, но ведь дорожный закон прямо предписывает принимать все меры, какие только в силах водителей, для предотвращения ДТП. Давайте посмотрим видео и проанализируем.
Сначала эпизод на шоссе. Вот машину с регистратором по правой полосе опережает белый универсал, затем он начинает плавно смещаться левее: видимо, водитель хочет перестроиться в левую полосу. Но машина с регистратором его не пускает, не снижает ход и в итоге бьет в левый бок.
Второй — городской эпизод. Перед машиной с регистратором разворачивается «Лада-Гранта», сначала она попадает в правое крайнее положение на дороге и затем, не останавливаясь, пытается выйти левее на рабочую полосу движения — при таких маневрах как раз не видно, кто сзади. Машина с регистратором замедляется, но держит курс прямо, не пытаясь взять левее, — происходит удар.
Очевидно, что вина водителей автомобилей, которые в роликах перестраивались, бесспорна. Это один из ключевых моментов ПДД: если меняешь траекторию, то уступаешь.
— В первом эпизоде, я думаю, виноват водитель универсала: он менял полосу движения, не убедившись в безопасности маневра. Во втором — то же самое, но и еще разворот, похоже, в неположенном месте, — говорит руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
Но можно ли было избежать столкновения? Например, в первом эпизоде в самый последний момент сбавить газ и пропустить.
Что касается второго эпизода, то многие водители уверены (и автоюристы часто так и советуют), что в аварийной ситуации по ПДД надо только тормозить на прямом курсе и ни в коем случае не уворачиваться. Но в действительности правила напрямую не предписывают такой схемы — речь идет только о максимальных мерах для исключения столкновения.
Пункт 10.1 ПДД. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
— Избежать столкновения можно в том случае, если удается предугадать действия другого водителя. Кто-то обладает таким, я бы сказала, даром, кто-то нет, — отмечает Оксана Косицкая.
Таким образом, действовать нужно по ситуации, индивидуально — бывают моменты, когда действительно можно обрулить нарушителя, не прибегая к прямому торможению и столкновению. Тут же еще всё зависит и от опытности водителя, квалификации, стажа. И если вы не уверены на дороге и часто попадаете в ситуации, когда теряетесь, попробуйте, например, пройти курсы контраварийного вождения — это пойдет на пользу вашей безопасности.
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